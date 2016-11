Foto: Fena

Bosna i Hercegovina treba snažnije i strateški raditi na kreiraju društva znanja i društva inovacija – istakao je danas predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić prilikom zvaničnog otvaranja prvog Regionalnog foruma inovacija Sarajevo Unlimited u organizaciji poduzetničkog i inovacijskog centra Networks.

Ovaj forum, po njegovim riječima, u fokus stavlja sve ono što treba da bude cilj svake zemlje koja razmišlja o svojoj budućnosti i svom razvoju, a to je kreiranje društva znanja i inovacija jer su upravo istaživanje i inovacije ključni i najvažniji instrumenti promicanja naših osnovnih vrijednosti, te bitni instrumenti koji će omogućiti dinamiziran ekonomski razvoj.



Zvizdić je dodao da je Vijeće ministara BiH pomoglo organiziranje i održavanje ovog foruma te izrazio želju da preraste u tradicionalni forum koji će iz godine u godinu dati priliku mladim, talentovanim i obrazovanim ljudima da realizuju ideje, startupove i na takav način dinamiziraju ekonomski razvoj BiH.



- Ubijeđen sam da će ne samo Vijeće ministara nego i svi drugi nivoi vlasti kojima jeste u interesu ekonomski razvoj, pomoći održavanje ovakvih foruma, ali i daljnjoj realizciji ideja koje će biti prezentovane u toku njegovog rada. Nama je u fokusu kreiranje novih radnih mjesta za mlade ljude i to je najvažniji zadatak svih nivoa vlasti u BiH na čemu se ustrajno radi - dodao je Zvizdić.



Na ovom forumu, uz partnerstvo s Phillip Morris International, YEP – Projektom zapošljavanja mladih, Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu, Microsoftom i AmCham – Američkom trgovačkom komorom u BiH, predstavljaju se i velike kompanije poput Microsofta, IBM-a, Uniqa osiguranja, ProCredit banke, Phillip Morris International, Mistrala, Bisnodea, Wisdom Together, itd..



Sarajevo Unlimited je, kako je istaknuto, mjesto interakcije između velikih kompanija, institucija i startupa radi unapređenja profesionalnih izazova.



Menadžer korporativnih pitanja Phillip Morrisa International Faris Hadrović je kazao da su od samog osnivanja Networksa prepoznali potencijal i inicijalno podržali osnivanje startupova. Uz njihovu pomoć uspostavljeno je 18 startupova u protekloj godini.



- Razlog svjetskog uspjeha Phillipe Morrisa i njegovih brendova jesu inovacije. Tokom proteklih decenija Pillip Morris je stalno investirao u inovacije, nove ideje i mlade ljude. Time smo uspjeli zadržati prvu poziciju na tržištu - dodao je Hadrović.



Edin Mehić, osnivač Networksa je ukazao na važnost ekonomske politike ističući da sve razvijene zemlje gledaju kako da je zaštite, kreiraju nova radna mjesta i stvore novu vrijednost.



- To je na neki način i naša poruka ovdje. Bitno je da svi, uključujući i političare radimo zajedno, pomažući jedni drugima kako bi se stvorila nova vrijednost i otvorilo što više radnih mjesta -naveo je Mehić.



Naglasio je da u BiH već postoje firme koje rade na svjetskom nivou ali se o njima veoma malo zna.



- Sve velike stvari u svijetu su nastale na osnovu jednostavnih, a ne kompleksnih sistema. Svijet ne mijenja odmah hiljadu ljudi, nego jedan ili dva čovjeka koji realizuju svoju ideju - dodao je Mehić.



Biznis.ba / FENA