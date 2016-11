T. C.

Milorad Dodik

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će u narednih nekoliko mjeseci biti kreiran sporazum o ekonomskoj i drugoj saradnji sa kineskom provincijom Sečuan, koji bi trebalo da bude potpisan prilikom posjete Srpskoj guvernera ove provincije Jin Lija.

Nakon sastanka sa Lijem, Dodik je istakao da od Republike Srpske zavisi koliko će biti uspješna u izgradnji specijalnih ekonomskih zona, koje bi bile ponuđene kineskim kompanijama za izgradnju objekata i pokretanje proizvodnje.



"Traži se da se na prostoru od najmanje 20 kvadratnih kilometara odredi posebna zona, izgrade unutrašnje saobraćajne komunikacije, te obezbijedi električna energija, gas, kanalizacija i voda.



Prema njihovim riječima, u toj jednoj od ekonomskih zona moglo bi da radi oko 30.000 ljudi", rekao je Dodik za Radio-televiziju Republike Srpske.



On je naglasio da bi to mogao biti ozbiljan dugogodišnji razvojni program za Republiku Srpsku.



"Ogroman je izvoz kineske robe u Evropsku uniju i zemlje regiona. Ono što otežava proizvodnju, pogotovo masovnu komercijalnu proizvodnju, u vezi je sa transportom koji nije jeftin i lagan, tako da tu vidimo prednost", rekao je Dodik.



On je podsjetio da je "Dong fang elektrik korporacija", koja je napravila Termoelektranu "Stanari", iz provincije Sečuan u kojoj živi 91 milion stanovnika.



Dodik predvodi delegaciju Republike Srpske na 16. međunarodnom sajmu, koji je danas svečano otvoren u Čengduu.







Biznis.ba / SRNA)