Poslanici Skupštine Unsko-sanskog kantona među najplaćenijim su političarima u Bosni i Hercegovini, podatak je Centara civilnih inicijativa (CCI).

Navode da paušal, koji nakon smanjenja od 200 KM, krajem prošle godine, iznosi 1.800 KM i koji primaju oni koji nisu zaposleni u Skupštini, veći je nego i u jednoj drugoj zakonodavnoj instituciji u zemlji, uključujući i entitetski i državni nivo. Taj iznos prima 20 poslanika.



Deset poslanika je zaposleno i primaju punu platu od Skupštine, u visini od 2.300 do 3.000 KM, bez ''minulog rada'' i bez dodataka.



U toj skupštini se, naglašavaju, još naplaćuje svako prisustvo sjednicama ili skupštinskim radnim tijelima.



Iz CCI-a navode da poslanici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, nakon jednoglasno donesene odluke, ne primaju platu za svoj angažman u Skupštini, uključujući i rukovodstvo, a paušal im iznosi 716 KM. Ti podaci analiza su CCI-a koju su proveli za devet mjeseci rada Vlade i Skupštine USK-a, saopćeno je iz CCI-a.



Monitoring je pokazao i da se promjena Vlade USK-a pozitivno odrazila na rezultate Skupštine. U julu i augustu, navode, Skupština je na sjednicama donijela isti broj mjera kao i od početka godine. No, bez obzira na to, ističu, nije bilo moguće amortizirati loše rezultate iz prve polovine godine.



"Tempo rada iz jula i augusta pokazuje pravi put za respektabilne rezultate koje treba iskombinirati s pravilnim fokusom odnosno s koncentriranjem na ključne probleme građana i njihovo rješavanje sistemskim mjerama. Koje, u dosadašnjem radu Skupštine, nisu zauzimale potrebno mjesto", kazali su iz CCI-a.



Skupština USK je, dodaju, jedna od najproduktivnijih kantonalnih skupština (samo Skupština Kantona Sarajevo ima veći obim razmotrenih mjera), ali je u ključnom poslu jedne zakonodavne institucije, usvajanju zakona, rezultatom ostvarenim u prvih devet mjeseci na dnu kantonalne ljestvice.



U vezi s rezultatima rada Vlade, tvrde da su najlošiji u proteklih šest godina. Produktivnost Vlade USK, ističu, kontinuirano pada od 2012. godine, kada je broj razmotrenih mjera, u prvih devet mjeseci te godine iznosio 917 i bio za 35 posto veći od broja mjera razmotrenih u prvih devet mjeseci.



"Za razliku od drastične promjene koju je smjena Vlade prouzročila kod Skupštine, na rezultate rade Vlade ona je imala mnogo blaži efekat", naglašavaju iz CCI-a u današnjem saopćenju.





