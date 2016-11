Fadil Novalić

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je večeras za TV1 da je u razgovoru s premijerkom RS-a naveo da primjena pravilnika po kojem je onemogućen izvoz hemijskih proizvoda iz FBiH u RS protekcionizam i da bi FBiH morala odgovoriti sličnim mjerama.

- Rekao sam da je to nelogično jer i u Njemačku izvozimo slobodno, nakon čega je premijerka rekla da će razmotriti taj problem - kazao je Novalić i dodao da u RS-u to pitanje povezuju sa Zakonom o gasu.



Po njegovom mišljenju, tu problem ne postoji jer Zakon o gasu treba biti usvojen na državnom nivou do aprila, i Vlada FBiH će ga poštovati kakav god bude.



- Pomenuto je da mi navodno opstruiramo transport gasa do Istočnog Sarajeva, a ja javno tvrdim da ćemo ga besplatno transportirati do tamo - rekao je, između ostalog, premijer Novalić.





Biznis.ba / FENA