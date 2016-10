Amer Jerlagić

Predsjednik Stranke za BiH i ekspert za elektroenergetski sektor Amer Jerlagić podržao je inicijativu da se preispita gradnja Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli. Vjeruje da u ovom slučaju postoje elementi za Tužilaštvo BiH, koje je otvorilo istragu u predmetu Blok 7.

Jerlagić je pojasnio da se radi o enormno skupom projektu, te da se država zadužuje za milijardu i po KM kreditom koji nam, kako je upozorio, ne treba i to na način kako ne treba.



"Ukoliko se krene u ovaj projekat, slijedi nam poskupljenje struje od više od 30 posto. Osim toga, kako sada stvari stoje, nijedna domaća firma neće raditi na Bloku 7", istakao je Jerlagić za Face TV.



Vrijeme i tužilački proces, smatra, pokazaće da se u ovom slučaju radi o "pljački stoljeća" i "poskupljenju struje stoljeća".



"Ovo će biti bosanski Obrovac", konstatovao je Jerlagić.



Kao ekspert za elektroenergetski sektor, pojasnio je i zbog čega projekat enormno skup.



"Ovdje se plaća ekskluzivitet jednog jedinog rješenje u svijetu i zbog toga je ovolika cijena. Jedna kompanija ima licencu za 450 MW, kakav je Blok 7. Da se išlo na rješenje od 350 MW, kakvih je u svijetu na stotine, imali bismo utakmicu i cijena bi bila 400 miliona eura. Dakle, bačeno je minimalno 500 miliona KM", istakao je Jerlagić.



Osim toga, osvrnuo se i na mogućnost da se "neko ugradio u ovu cijenu".



"Cijena opreme je 200 miliona eura, a ukupno zaduženje je 722 miliona eura. Ako osnovna oprema košta 200 miliona eura, šta može biti do cijene od 722 miliona eura? Riječ je o milijardi KM. Sve je ugovarano u mandatu vlasti od 2011. do 2014. godine. Stoga je, kako naš narod kaže, pametnom i išaret dosta", prokomentarisao je Jerlagić.



Podsjetio je da su projekti koje je predlagala stranka na čijem je čelu obustavljeni 2010. godine od strane tadašnjih predstavnika SDA i SDP BiH.



"Prije osam godina, imali smo njemački EnBW i švajcarski Alpiq, ali su oni tada rekli da je to bila pljačka stoljeća", istakao je Jerlagić.



Umjesto renomiranih partnera, Uprava Elektroprivrede od 2010. do 2014. godine potpisala je ugovor, sporazum i memorandum o izgradnji Bloka 7 sa kineskim konzorcijumom, koji čini nekoliko kompanija.



"U aprilu 2013. godine raspisali su drugi korak kod tendera i dali su mogućnost kandidatima da predlože model partnerstva za koji mogu obezbijediti finansiranje projekta. Taj model se nije svidio Toshiba i Hitachi, koji su odustali. Nakon ugovora sa Kinezima, u priču se uključilo Tužilaštvo BiH. Misli da je ono u toku", rekao je Jerlagić.



Zbog svega ovoga, neophodno je uraditi reviziju projekta.



"Revizija neće pokazati da li je bilo ugrađivanja u cijenu i eventualno je je to učinio. No, u ovoj fazi treba da donesemo odluku da se ide na rješenje koje će biti transparentno, široko prisutno u svijetu i da dobijemo desetak partnera za nešto nižu snagu. Istina, izgubićemo godinu dana, ali to vrijeme ništa ne znači u odnosu na milijardu više novca. Budući da se gase blokovi 3, 4 i 5, potreban nam je Blok 7, a on se može napraviti maksimalno za tri godine", zaključio je Jerlagić.





Biznis.ba