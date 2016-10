T. C.

Dragan Čović

Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović rekao je danas u Mostaru da će BiH 10. decembra dobiti upitnik i da očekuje do kraja naredne godine kandidatski status za EU.

Čović je istakao da je premijera Hrvatske Andreja Plenkovića upoznao da su predstavnici hrvatske politike u BiH, koju vode kroz HDZ, predvodnici evropskog puta i da tu nema nikakvih dilema.



"Kada je riječ o ustavnoj reorganizaciji BiH, naš prioritet je ravnopravnost hrvatskog naroda. Naše opredjeljenje je jedinstvena BiH, bez bilo kakvih podjela, moderno organizovana za potrebe našeg evropskog puta", rekao je Čović novinarima.



On je dodao da će se pitanje odluke Suda iz Strazbura o pitanju "Sejdić – Finci" morati riješiti do kraja januara naredne godine, te uraditi izmjene Izbornog zakona BiH kroz koji će se riješiti pitanje izbora članova Predsjedništva BiH i odlučivanje u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.



Čović je podsjetio i to kako će se Izborni zakon u BiH mijenjat, prije svega zbog europskoga puta BiH i odluke suda u Strazbourgu koja sugerira vrlo jasno da se riješi pitanje izbora članova Predsjedništva BiH i odlučivanje u Domu naroda.



Komentirajući slučaj Stolac, Čović ga je ocijenio kao "grubi incident" koji je bio udar na ustavni poredak BiH jer se, kako je kazao, grubo napalo predstavnike države u provođenju izbornih rezultata.



"S obzirom na izvještaj policijskih uprava očekujemo da državne institucije, prije svega tužilaštvo i sud kaže svoj stav prema tome, a isključivo iz razloga da stvorimo ambijent kako bi mogli ponoviti izbore bilo gdje", pojasnio je Čović.





Biznis.ba / SRNA