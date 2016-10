Zoran Tegeltija

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija smatra da bi usvajanje zakona o akcizama na nivou BiH moglo biti dodatni uslov Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ za isplatu tranši.

Tegeltija je rekao da ga neće iznenaditi ukoliko u novembru budu postavljeni dodatni uslovi, kao prethodno pitanje za isplatu tranši.



"Mislim da će prethodno pitanje biti zakon o akcizama, jer tako smo dobili neke poruke", rekao je Tegeltija novinarima u Prijedoru. Prema njegovim riječima, oni koji su na vlasti u Sarajevu ponovo su blokirali proces donošenja zakona o akcizama, bez koga će teško biti nastavljena izgradnja mreže auto-puteva.



"Naši `Autoputevi` još imaju kapaciteta za taj dio posla, ali `Autoceste` nemaju. To će vjerovatno biti najteže pitanje koje ćemo imati u razgovoru sa Misijom MMF-a", kaže Tegeltija.



On je naveo da u pismu namjere uvijek postoje prethodne mjere koje se moraju ispuniti da bi se mogla povlačiti dodatna sredstva i da to važi svaki put za svaku tranšu.



"Definisali smo neke od tih mjera u vezi sa rokovima", rekao je Tegeltija i dodao da je najveći dio mjera na entitetima. Kada je u pitanju Republika Srpska, Tegeltija kaže da se obaveze u zakonodavnom dijelu odnose na to da do kraja godine budu usvojeni zakon o bankama, zakon o Agenciji za bankarstvo i zakon o doprinosima. "Ostaju još neka tehnička pitanja za koja postoji obaveza Agencije za bankarstvo i to su stvari koje smo definisali u prethodnom pismu namjere", naveo je Tegeltija.



Biznis.ba / SRNA