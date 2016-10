Vlada FBiH

Vlada FBiH do kraja ove godine planira da će stvoriti uslove da Zakon o doprinosima i Zakon o dohotku budu izmijenjeni, kako bi se anulirali negativni efekti Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa. Ekonomski analitičar Zlatko Hurtić ističe da izmjene zakona neće nužno značiti i smanjenje nameta privredi.

Poslodavci, sindikat, ali i Vlada FBiH su saglasni da je neophodno izvršiti neophodne izmjene spomenutih zakona. Ipak, socijalni partneri od Vlade FBiH su zahtijevali da budu aktivno uključeni u proces izrade nacrta tih zakona, kako bi neophodne izmjene bile usvojene do kraja ove godine.



"Dobro je što se radi na tome da se oporezuje sve, dakle i lični dohodak i sve druge naknade. To je trebalo usvojiti ranije. Smatram da je to trebalo biti riješeno kroz zakon, a ne kroz pravilnik. Ipak, najvažnije je da efekat svega toga mora biti neutralan. Poreska stopa koja se odredi mora biti neutralna u odnosu na to kakva je bila prije. To ne znači automatski smanjenje nameta privredi. Opterećenja će vjerovatno ostati ista, s tim da ćemo imati reformu na način obračuna plaće koji će biti lakši", kazao je za Klix.ba Hurtić.



On dodaje da će neophodne izmjene zakona vjerovatno značiti opterećenje za manja preduzeća.



"Postoji mogućnost da jedan dio, naročito manjih preduzeća, teže podnese ovu reformu, jer su njihove plaće uglavnom manje ili oko minimuma. To su firme koje su uglavnom kroz isplatu toplog obroka subvencioniral isplatu plaće. Tako da bi takva preduzeća mogla doći pod najveći udar te reforme. Zbog svega toga u pripremi zakona potrebno je voditi računa o svim tim detaljima da se to ne desi, tako što će se postaviti određeni limit u osnosu na plaću, kako reforma ne bi jednima pogodovala, a drugima štetila", objašnjava Hurtić.



Iz Udruženja Poslodavaca nedavno su se oglasili kazavši kako ih niko iz Vlade FBiH nije kontaktirao, iako su oni insistirali da budu aktivni sudionici u izradi izmjena Zakona o doprinosima i Zakona o dohotku.



"Dvije stvari su ovdje ključne, a to je neutralan efekat koji neće značiti smanjenje opterećenja za privredu, jer njega je teško postići u ovakvim uslovima, a drugo je da se pronađe način da manja preduzeća ne budu previše opterećena, što bi moglo ugroziti njihovo poslovanje", kazao je Hurtić.



Na Vladi FBiH je da u što skorijem periodu donese neophodne izmjene zakonske regulative, ali u saglasnosti sa predstavnicima sindikata i poslodavaca.



