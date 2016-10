Ismir Jusko

Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine razgovaralo se, između ostalog, i o izgradnji Koridora 5C.

Delegat Martin Raguž, pitao je ministra prometa i komunikacija BiH Ismira Juska, kako teče dinamika izgradnje Koridora 5C. Ministar Jusko, koji je na čelu Ministartsva prometa i komunikacija tek 4,5 mjeseca, pojasnio je da je uprkos tome u instituciji na čijem je čelu u vrlo kratkom roku deblokirano niz procesa, te je kazao da kada su u pitanju radovi, da je aktuelna gradnja mosta kod Svilaja, da je za most Gradiška 6,8 miliona eura za investiranje "spašeno" koja su bili stavljena po strani, a projekat "Mostar jug" ponovo je uvršten na listu projekata, odnosno dio gradnje puta kod Počitelja, i bit će što prije realizovan.



- Javno preduzeće „Autoceste FBiH“ u fazi je okončanja procedure dodjele ugovora za dva LOT-a na dionici Počitelj-Zvirovići, odnosno LOT 1 – Petlja Počitelj-Most Počitelj i LOT 2-Most Počitelj-Zvirovići.



Za Lot 1 poddionice Počitelj-Zvirovići, JP „Autoceste FBiH“ čeka saglasnost Evropske investicione banke (EIB), nakon čega će biti donesena odluka o dodjeli ugovora za izgradnju .



Kada je riječ o LOTU 2, poddionica Počitelj-Zvirovići, ministar Jusko kazao je da je dobivena saglasnost EIB-a,ali još uvijek nije usvojen evaluacijski izvještaj, jer je Nadzorni odbor JP „Autoceste FBiH“ vratio izvještaj s ciljem utvrđivanja je li bilo propusta u proceduri prilikom izbora ponuđača.



- U ovom trenutku vrši se analiza dokumentacije, nakon čega će izvještaj dostaviti Nadzornom odboru. Također, jedan od uvjeta za potpisivanje ugovora s izvođačem radova bio je završetak postupka eksproprijacije, odnosno ulazak u posjed nekretnina, što je u mjesecu oktobru privedeno kraju čime su se stekli uvjeti za potpisivanje ogovora na oba LOT-a-pojasnio je ministar Jusko.



Ministar Jusko istakao je iako se određene aktivnosti odnose na entitetski nivo, odnosno preduzeća koja ih realiziraju, da će on ustrajavati na tome da sve informacije budu dostupne kako delegatima, tako i javnosti.



Delegat Dragutin Rodić upitao je u okviru delegatskog pitanja kada će Vijeće ministara donijeti pravilnik o regulisanju maksimalnih cijena lijekova, gdje nema pomaka ni nakon pet mjeseci i plaćaju se najskuplje cijene u regionu.



- Kada dobijemo mišljenja institucija i ministarstava o pravilniku, odmah ću ga staviti na dnevni red sjednice. Agencija za lijekove je proslijedila nacrt zakona, još nismo dobili mišljenja institucija. Stručni savjet Agencije nema konsenzus oko cijena u pravilniku. Očekujemo da struka to uradi na novoj sjednici Stručnog savjeta i mi ćemo to podržati nakon toga- rekao je Zvizdić.







