Denis Zvizdić

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je, odgovarajući na pitanje delegata Dragutina Rodića na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u vezi s usvajanjem Pravilnika o reguliranju maksimalne cijene lijekova u BiH, kazao da se čeka mišljenje nadležnih institucija u vezi s novim prijedloga Pravilnika i na konsenzus stručnog Vijeća Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o određenim rješenjima u Pravilniku.

Podsjetio je da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u junu dostavila Ministarstvu civilnih poslova BiH novi prijedlog Pravilnika o načinima kontrole cijena, oblikovanja cijena lijekova te izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, koji je proslijeđen nadležnim institucijama da bi dale svoje mišljenje.



Međutim, napominje Zvizdić, Vijeće ministara nije dobilo mišljenja, a bez njih je, kaže, nemoguće da ovaj nekompletiran materijal bude na sjednici Vijeća ministara.



Također je podsjetio da je u međuvremenu stručno vijeće Agencije za lijekove i medicinska sredstva održalo sjednicu kada su pokušali postići konsenzus o rješenju u Pravilniku, međutim, nisu uspjeli doći do zajedničkog stava.



- Dat ćemo dodatni rok od nekoliko sedmica stručnom Vijeću Agencije da još jednom organiziraju sjednicu i pokušaju postići konsenzus koji će na neki način biti smjernica za rad Vijeća ministara - rekao je Zvizdić, dodajući da će se, kada stručno Vijeće postigne konsenzus ili kada dobiju mišljenja nadležnih institucija, stvoriti pretpostavke da Pravilnik bude usvojen.



Stav Vijeća ministara, istakao je, jeste da treba usvojiti ovaj pravilnik koji će zasigurno dovesti do uštede na tržištu lijekova u BiH, ali da Pravilnik prvo mora proći određene procedure.



Predsjedavajući Vijeća ministara je, odgovarajući na pitanje delegata Sredoja Novića u vezi s načinom osiguranja osoba, objekata i imovine u BiH i inostranstvu te troškova koji se izdvajaju u ovu svrhu, podsjetio da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH u izvršenju svoje zakonske obaveze primjenjuje uputstvo o obimu i načinu vršenja poslova fizičkog i tehničkog osiguranja osoba, objekata i imovine.



Zvizdić je istog stava kao i Nović da pitanje osiguranja u BiH treba učiniti transparentnim, ali da ne treba biti vezano samo za ovu godinu već da treba napraviti uporednu tabelu od 2010. do 2016. godine, kao i da nikako ne treba biti vezano samo za nivo BiH, već i za nivo entiteta.



Predložio je da se pitanje osiguranja u BiH proširi u ovom obimu da bismo imali jasan i transparentan podatak o tome kakvo pravo na osiguranje ima bar 30 ključnih funkcionera u BiH, u kojem obimu i koliko se uopće novca za to troši.



