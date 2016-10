Vjekoslav Bevanda

TV1: Ministarstvo finansija i trezora na čijem ste čelu uputilo je pred Vijeća ministara nacrt proraučuna za 2017.godinu. Koje su njegove značajke?



BEVANDA: Mi smo, poštujući proračunski kalendar, taj nacrt proračuna uputili 14.10.2016.i to je bilo prekjučer na sjednici Vijeća ministara. To je bilo prvo čitanje i do četvrtka je dat rok za eventualne korekcije za koje se nadam da će biti minimalne, tako da bi iduće sedmice to završili i ispoštovali proračunski kalendar. Što se tiče samih gabarita proračuna odlukama fisaklnog vijeća znate da je ostao na istom nivou 950 miliona plus servisiranje vanjskog duga i prihodi od indirektnih poreza su između 750 miliona. Rukovodili smo se sa tim da se radi nepristrasno i da niko nije ugrožen, te da se da prioritet nekim stvarima kao što je EU put, kao što je činjenica da treba završiti državni zatvor, zaposliti ljude, policijske agencije i dio koji ide za kapitalna ulaganja a to se odnosi prije svega na smještaj institucija. Evo jedan podatak da mi u Sarajevu još uvijek trošimo 3,9 miliona maraka godišnje na zakupe, da već dugo stoji dio sredstava u proračunu koji je predviđen za nabavku i naše je opredjeljenje da dio tih stvari riješimo, da trajno smjestimo institucije.



TV1: Kolike su obaveze prema vanjskom dugu i koliko se to razlikuje na ovogodišnji proračun?



BEVANDA: U par navrata sam naglašavao da će 2017.godina biti jako teška za sve nivoe vlasti. Ukupne obaveze po vanjskom dugu su sada milijardu i 18 miliona a tekuća godina je bila 770 miliona i to je značajno povećanje jer dospjevaju obveze i servisi. Vi znate da se država ne zadužuje, naše jedino zaduženje je za dio za državni zatvor.



TV1: Može li država uštedjeti i ima li uopće tu obavezu?



BEVANDA: Može i mora, svi moramo štedjeti ali to ne smije biti na uštrb kvaliteta rada i ostalog. Svi zaboravljaju da smo mi smanjili plaće korisnicima državnog proračuna za 4,5 posto. Donijeli smo pravilnik o korištenju fiksnih i mobilnih telefona automobila, goriva i ostalih triškova, donijeli smo odluku o zabrani upošljavanja, svaki uposlenik koji dolazi mora dobiti saglasnost Vijeća ministara, mora postojati veliko obrazloženje. Policijske agencije su imale zapošljavanje kroz obuku kadeta i mislim da je to dobra stvar. Efekti u proračunu su dobri i bilo je dovoljno novca za servisiranje svih obaveza. Moram reći da u ovom prijedlogu proračuna su predviđena i sredstva od naplate kliničkog duga jer 10 posto te naplate ide državi.



TV1: Sastali ste se sa čelnim ljudima MMF-a. Kakvi su njihovi dojmovi o napretku BiH i je li bilo zamjerki?



BEVANDA: Imali smo upozorenja, na ono što smo se obavezali to moramo i poštovati. Misija MMF-a će doći krajem jedanaestog mjeseca i gledat će se od tačke do tačke ispunjenje dogovora, ukoliko se ne ispuni nema nove tranše koju smo zaključili po izuzetno povovljim uvjetima.



TV1: Akciza na naftu i naftne derivate je aktuelna priča. Šta je bilo sporno da se zakon ne usvoji?



BEVANDA: Meni nije bilo ništa sporno i to je jedna od stvari koje zabrinjavaju jer nije to prvi prijedlog zakona. Bio je prijedlog zakona o plaćama gdje smo puno toga regulirali a koji stoji više od godinu dana. Akcize su inicirane i potpisane od entitetskih premijera namjenski za osiguravanje sredstava za rehabilitaciju cesta i drugi dio je bio za pomoć u sanaciji zdravstvenog sistema u entitetima i distriktu. Upravni odbor je to usvojio, na Vijeću ministara nije bilo saglasnosti za taj dio kojim se vrši sanacija zdravstva, jednoglanso je usvojen dio koji se odnosi na autoceste. Zašto paralamentarci nisu slijedili ono što su njihovi ministri izglasali to trebate pitati njih. Muđutim ono što je bio uslov EBRD-a jer direkcije autocesta u entitetima nisu u stanju da prime teret zaduženja i ne mogu servisirati obaveze.



TV1: To je ustvari jedini način da nastavimo sa gradnjom autoputa?



BEVANDA: Svi kažu da ima još načina ali nisam čuo kakvih drugih načina. Kada to neko kaže ja ću ga poslušat.



TV1: Ministri iz SDS-a su rekli da to ide u paketu sa plavim dizelom. Šta ustvari to podrazumjeva?



BEVANDA: Plavi dizel je dobra ideja da se pomogne poljoprivrednicima. Dugo je trajala rasprava, budući da FBIH nije imala registar poljoprivrednih gazdinstava i to je inicijativa koja traži sveobuhvatnu analizu. Ja sam za to ali ne na način kako se to pokušalo i mislim da to nije trebalo vezivati sa ovim. Kakva će biti odluka, to samo parlament može donijeti.



TV1: Po Vama je li ona izvjesna?



BEVANDA: Volio bih da dijelim optimizam ali gledajuću šta se sa ovim dešavalo neću davati neke prognoze, vidjet ćemo.



TV1: Iz RS-a sve su glasniji pozivi da se dobit Centralne banke podjeli entitetima, da li je to dobro ili ne, i da li je moguće?



BEVANDA: Znate da je poslovanje Centralne banke u nadležnosti Predsjedništva BiH. Razne su ideje bile. Treba uvažiti ono što kažu međunarodne kreditne institucije pa i upozorenje MMF-a i Svjetske banke da se raspodjela prihoda i dobiti da se može razgovarati o svim idejama. Ovih 200 miliona koje treba namiriti u državnom proračunu od prihoda od indirektnih poreza. Meni još nije došlo na sto da to pogledam, i nemam nikakv stav o tome a sasvim normalno treba vidjeti šta o tome kaže Predsjedništvo.





