Predmet „Bobar banka“ je među šest tačaka disciplinskog i krivičnog postupaka koji se vode protiv Salihovića.

Tužilaštvo BiH krajem septembra najavilo je da će ubrzo Sudu BiH proslijediti optužnicu u slučaju „Bobar banka“, ali to još nije urađeno.



U Sudu BiH tvrde da optužnicu nikada nisu primili i da su samo u medijima čitali da će biti dostavljena. Ovim je nastavljen niz skandala koji potresaju Tužilaštvo BiH.



Podsjetimo, 28. septembra, na dan kada je suspendovan glavni tužilac Goran Salihović, iz ove institucije su saopštili da će optužnica uskoro biti proslijeđena u Sud BiH. Ovo je ujedno bio prvi slučaj da Tužilaštvo BiH najavljuje optužnicu. Zanimljivo je da je predmet „Bobar banka“ među šest tačaka disciplinskog i krivičnog postupaka koji se vode protiv Salihovića.



Prema saopštenju iz Tužilaštva BiH, optužnica obuhvata „veći broj fizičkih osoba koje se terete da su organizovano počinili krivčna djela zloupotrebe ovlaštenja u privredi i finansijskog kriminala“.



-Nakon intezivne istrage, koja je trajala oko 18 mjeseci, prikupljeno je više stotina dokaza i saslušano više desetina svjedoka. Optužnica se odnosi na zloupotrebe u poslovanju Bobar banke, kojima je prouzrokovana direktna šteta od oko 130 miliona maraka – rečeno je tada u Tužilaštvo BiH.



Izvor blizak Tužilaštvu BiH rekao je da su ovu optužnicu napisali Salihović i njegovi najbliži saradnici, a tužioci bili primorani da je potpišu.Tužilac koji radi na ovom predmetu rekao je da mu treba do četiri mjeseca da optužnicu doradi kako bi bila potvrđena, jer je užasno napisana.



Glavnog tužioca Salihovića prvostepena disciplinska komisija suspendovala je 28. septembra zbog optužbe da je propustio da traži svoje izuzeće u predmetima kada je postojao sukob interesa. Zatim da se upustio u neprimjerne kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućio obavljanje dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, te da se miješao u rad sudija ili tužilaca.



Salihovića terete i da je namjerno davao lažne ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenje i napredovanja u službu i u drugim pitanjima koji su u nadležnosti VSTV. Ovakvim ponašanjem doveo je u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet Tužilaštva.



Osim toga, Tužilaštvo BiH je 12. oktobra porkenulo i krivičnu prijavu protiv Salihovića. Istraga je pokrenuta i zbog predmeta „Bobar banka“, kao i zbog „Pavlović banke“, presretnutih razgovora u kojima je Salihović namjeravao da hapsi visokopozicionirane osobe u pravosuđu, ali i ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića. Istraga je pokrenuta i zbog obustavljanja nekih istraga.



Nakon saopštenja da će uskoro proslijediti optužnicu u predmetu „Bobar banka“, Tužilaštvo BiH se nije više oglašavalo u ovom slučaju.



