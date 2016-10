NSRS

Opozicija u Narodnoj skupštini RS-a uputila je danas niz upozorenja na stanje u budžetu RS-a, uz zahtjev da se zaustavi dalje zaduživanje tog bh. entiteta i usvoji novi zakon koji će regulirati tu oblast.

Poslanik NDP-a Dragan Čavić upozorio je danas da svi u RS-u treba da budu zabrinuti imajući u vidu izvršenje budžeta i stanje deficita u fondovima u RS-u u prvom polugodištu.



Tokom rasprave u Narodnoj skupštini RS-a o konsolidovanom izvještaju o izvršenju entitetskog budžeta za prvo polugodište ove godine, Čavić je rekao da je posebno zabrinjavajuća deflacija u RS-u u prvih šest mjeseci ove godine.



-Deflatorni efekti su pogubni, jer znače smanjenje potrošnje, a time i tražnje, čime su efekti deflacije daleko lošiji od inflacije, kada je kontrolisana, u manjem je obimu i djeluje stimulativno na potrošnju i proizvodnju - rekao je on.



Poslanik PDP-a Slaviša Marković upozorio je na dug RS-a koji iznosi oko 5,5 milijardi KM, a da bi 2018. godine taj entitet trebalo da na otplatu dugova izdvaja gotovo polovinu budžeta.



-Ako Vlada RS-a nastavi ovaj trend zaduživanja RS-a, za nekoliko godina će ući u dužničko ropstvo. Vlada pokušava da održava socijalni mir emisijom obveznica i trezorskih zapisa, koje su jedine tražene na Banjalučkoj berzi - tvrdi Marković istučući da istovremeno kasne pojedine isplate iz entitetskog budžeta.



-Simptomatično je da je u budžetu za rad predsjednika RS-a Milorada Dodika probijen iznos na stavci - humanitarne akcije, što znači da on ne štedi, a za neke socijalne kategorije nema para - naveo je Marković.



Poslanik SDS-a Marinko Božović je naveo da stanje u budžetu pokazuje da je "Vlada RS-a pokušavala da kupi socijalni mir“, isplatom plaća nauštrb grantova i podsticaja.



-Onaj ko brani ovakakv izvještaj o stanju budžeta RS-a za prvih šest mjeseci mora da bude prilično hrabar ili lud - ustvrdio je Božović.



I ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija je rekao da su rashodi u prvom polugodištu bili manji od planiranog, ali su sredstva bila dovoljna za izvršenje ključnih funkcija svih institucija koje se finansiraju iz budžeta RS-a.



Prioritet su bile isplate penzija, te socijalna davanja, a na trećem mjestu lična primanja korisnika budžeta.



Kaže da je iz samog izvještaja vidljivo da su prihodi izvršeni u značajno većem obimu u odnosu na 2015.



-Imamo pozitivno kretanje izvornih prihoda za čiju naplatu je nadležna Poreska uprava RS-a i onih koji su u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Zadovoljni smo tendencijom rasta izvornih i prihoda od indirektnih poreza i poslije juna 2016., a nismo zadovoljni naplatom direktnih poreza u septembru ove godine. To je uvijek rezultat nakon izborne kampanje, da dođe do manjeg pada finansijske discipline kod poreskih obveznika - rekao je Tegeltija.



U narednim mjesecima bit će, kaže, poduzete mjere da bi naplata prihoda bila u planiranom nivou.



I u današnjem radu Narodne skupštine, kao i jučer, pojaviljivao se problem kvoruma.



