Šefik Džaferović

U Predstavničkom domu Parlamenta BiH završena je rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH, a kojim se predviđa povećanje akciza za naftu i naftne derivate za 15 feninga, javlja TV1.

Ovim se osigurava dodatnih 10 feninga za izgradnju autocesta i pet feninga za izgradnju cesta, a sredstva bi se uplaćivala na namjenske račune javnih preduzeća Autoceste i Ceste u BiH.



"Ovaj prijedlog ne urušava fiskalni sistem" rekao je tokom rasprave resorni ministar Vjekoslav Bevanda.



''Akcize su potrebne BiH za izgradnju autoputeva, jer nema gradnje bez akciza. Zato je važno da se ove izmjene Zakona usvoje u Parlamentu BiH i zato vas pozivam da se odbije negativno mišljenje Komisije za finansije i budžet Parlamenta BiH i da se ovo ponovo vrati na razmatranje Komisiji“, rekao je zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Šefik Džaferović.



Dušanka Majkić, koja je član Komisije, posjetila je da je protiv ovakvog načina podizanja akciza i uprava Uprave za indirektno oporezivanje.



''Predlažem da glasamo protiv i da Savjet ministara dostavi prijedlog koji je dostavila Uprava za indirektno oporezovanje“, rekla je Dušanka Majkić, poslanik SNSD.



"Litar dizel goriva košta između 1,6, ili 1,8 KM, uvođenjem novih akciza ne može se doći do cijene od 2,5 KM, koliko se pominje, već do cijene koja je manja od 2 KM. Ako bismo to poredili sa cijenama u regionu, samo Makedonija ima niže cijene goriva“, kaže Predrag Kožul iz HDZ-a BiH.



''Po ovome zakonu, gorivo će biti skuplje za nekih 15 feninga. No, ne možemo garantovati da li će udruženja tražiti povećanje“, kaže Saša Magazinović iz SDP.



Magazinović je podsjetio da ovaj zakon nije pao jer je neko za, a neko protiv povećanja akciza, već da je razlog odbijanja na Komisiji proceduralne prirode.



Osim toga, Magazinović kaže da ne postoji dobra analiza kakve će ovo poslijedice izazvati.



''Objašnjavati nam da je skuplje gorivo 'evropski put', pa to nije evropski put. Nego je kod nas postalo praksa da se sve što je teško objasniti ili nemoguće upakuje u tu priču 'evropski put'“, kaže Magazinović.



''Ja sam protiv ovakvog obezbjeđenja sredstava za gradnju auto-puta“, kaže SDA poslanik Salko Sokolović.



Sokolović je dodao da ovaj zakon brine o interesima međunarodnih institucija, a ne za interes građana. Sokolović je još dodao da je Savjet ministara dostavio dokument u kome su pojasnili da žele povećati akcize kako bi mogli servisirati preuzete obaveze.



''BiH je kroz kredit MMF već zadužena, hoće li ta sredstva biti upućena za krpljenje budžetskih rupa ili za gradnju autoputa, mene niko nije pitao“, rekao je Sokolović.



Sokolović je još rekao da se zaduživanje mora vratiti u Parlament, te da o tome ne može odlučivati sam Savjet minsitara.



''Ja sam za to da se akcizama na naftu grade putevi. Međutim, za to sam da to ide na poseban račun sa posebnom namjenom“, kaže poslanik SBB-a Fehim Škaljić.



Osim toga Škaljić kaže da je neophodno kakve prihode će napraviti povećanje drugih akciza, poput onih na pivo ili vino.



Osim toga Škaljić je poručio da bi bilo sramota da danas Parlament ne obavi raspravu po ovom pitanju.



