Goran Miraščić

Nova radna mjesta, porast bruto domaćeg proizvoda, veća naplata direktnih poreza, segmenti su u kojima se napretkom može pohvaliti Federacija Bosne i Hercegovine i samim tim preuzeti lidersku poziciju bržeg razvoja zemlje.

Da ima napretka ukazuju podaci koji dolaze iz Federacije BiH gdje je zabilježen porast broja zaposlenih za 24.952 osobe u realnom sektoru, rast prihoda od direktnih poreza, porast BDP-a (bruto domaćeg proizvoda).



Goran Miraščić, savjetnik federalnog premijera, ukazuje da u regionu naša zemlja bilježi najveći rast BDP-a.



- U suštini od 31. marta 2015. godine do sredine ovog mjeseca imali smo porast neto broja uposlenih za 24.952 osobe. To se reflektira porastom prihoda od direktnih poreza za prvih devet mjeseci ove godine. Poredeći ih sa prvih devet mjeseci prošle godine viši su za 11,1 posto naplaćenih prihoda. Naravno, to je mnogo više u odnosu na rast našeg BDP-a (bruto domaćeg proizvoda) koji je 3,13 posto. Međutim, to je ipak rezultat bolje naplate prihoda, bolje fiskalne discipline i naravno boljeg rada i Porezne uprave Federacije BiH - govori Miraščić za "Faktor".



Dodaje kako su intencije da se ova godina okonča sa 3,2 posto rasta BDP-a.



- Projekcija za sljedeću godinu je između 3,6 i četiri posto rasta BDP-a. Međutim, to opet zavisi od niza faktora kako internih, tako i eksternih. Međutim, za ovu godinu je projekcija 3,2 posto. Direktan utjecaj rasta BDP-a već vidimo, a to je blizu 25.000 novouposlenih. Naravno da smo u ovom periodu nažalost imali veliki rast broja penzionera, pa se to anulira novouposlenim. Još imamo tekući deficit Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja, međutim, ovo nam uliva optimizam da u narednim godinama, ako ovako nastavimo, imamo rast BDP-a od 3,6 do četiri posto, pa 2018. godine još veći rast - kazao je Miraščić za "Faktor".



Biznis.ba / FENA