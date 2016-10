Zoran Tegeltija

Vlada RS će u saradnji sa Svjetskom bankom izraditi registar zaposlenih u javnoj upravi, koji će nam poslužiti kao osnova za analizu svakog radnog mjesta, a kako bi pronašli način za dodatne uštede, rekao je ministar finansija RS Zoran Tegeltija.

Naglasio je da će Vlada do kraja 2016. godine usvojiti i operativni plan za smanjenje potrošnje na plate u javnom sektoru, a njime će biti precizirano kako će to biti urađeno za svaki resor pojedinačno.



Tegeltija je naveo da će nakon restruktuiranja "Željeznica RS", uslijediti pospremanje i drugih javnih preduzeća, te naglasio da će biti nastavljena redovnost isplate plata i penzija.



Tegeltija je najavio i da je Izrada dokumenta u vezi sa ekonomskom politikom i budžetom RS za 2017. godinu predviđena u novembru i decembru. Ministarstvo finansija analizira resorne oblasti i u saradnji sa drugim ministarstvima definiše potencijalne mjere i finansijsku konstrukciju za njihovu realizaciju. To će biti okvir za izradu nacrta budžeta i ekonomske politike RS za 2017. godinu, naglasio je ministar finansija RS.



Predstavnici sindikata su već poručili da će tražiti povećanje minimalca, a poslovna zajednica smanjenje nameta, na šta je Tegeltija konstatovao da će krajem oktobra tražiti od partnera Vlade RS da dostave prijedloge mjera za 2017. godinu, te zahtjeve za budžetsku potrošnju, kako bi mogli da ih razmotre prije izrade nacrta budžeta i ekonomske politike. Te zahtjeve ugradićemo u ove dokumente, ukoliko Vlada ocijeni da ih je moguće realizovati u narednoj godini. Sada nije moguće govoriti čiji su zahtjevi prihvatljivi, ali svi koji nam dođu na sto biće detaljno razmotreni, te ugrađeni u najvažnije dokumente ako ocijenimo da su realni i ostvarivi, naveo je Tegeltija.



Prioritet pri izradi budžeta i ekonomske politike su mjere koje će imati za posljedicu nastavak stabilnog privrednog rasta, dodatnu fiskalnu održivost i odgovornost, te socijalnu sigurnost građana RS, a sve sa ciljem dodatnog povećanja zapošljavanja, što je osnovni cilj Vlade RS, istako je Tegeltija.



Na pitanje koliko je trenutno izvršenje budžeta i ima li razloga za zabrinutost kada je riječ o isplati plata, penzija, subvencija, podsticaja, Tegeltija odgovara da su do 7. oktobra ukupni budžetski prihodi bili veći za dva odsto u odnosu na operativni budžet, od čega su direktni porezi veći za tri odsto.



Indirektni porezi su na nivou operativnog budžeta, a neporeski prihodi su veći sa 13 odsto u odnosu na operativni budžet. Nedostatak finansiranja u prvoj polovini godine je nadoknađen emisijom obveznica i trezorskih zapisa na domaćem tržištu, a aranžman sa MMF-om je pomogao da, zaključno sa 7. oktobrom, imamo ostvareno finansiranje samo za jedan odsto manje od planiranog budžetom. U skladu sa navedenim, nema prostora ni za kakvu zabrinutost po pitanju isplate plata, subvencija, podsticaja, kao ni bilo kojih drugih davanja planiranih budžetom za 2016. godinu, naglasava ministar.



Na konstataciju da je u pismu namjere prema MMF-u jasno istaknut zahtjev za smanjenjem administracije, Tegeltija objasnjava da je Vlada RS usvojila Strateški plan za smanjenje troškova na plate u javnom sektoru i do kraja 2016. godine usvojiće i operativni, u kome će jasno ukazati na koji način će to biti urađeno u svakom od resora.



Međutim, prije toga, u saradnji sa Svjetskom bankom, izradićemo registar zaposlenih u javnoj upravi. U suštini, plan je da u periodu od 2017-2019. godine potrošnju na plate usaglasimo sa standardima razvijenih zemalja, istice Tegeltija.



Zajedno sa Svjetskom bankom još u septembru 2015. godine otpočeli smo reformu "Željeznica RS" i očekujemo da prijedlog reformi završimo do kraja 2016. godine. Reforme u tom preduzeću bile bi sprovedene u 2017. godini. Nakon što završimo posao sa "Žljeznicama", pristupićemo reformama i u drugim javnim preduzećima, naveo je minister finansija RS.







Biznis.ba