Jelka Milićević

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević izjavila je jučer za "Avaz" da će, zbog činjenice da Parlament FBiH nije pravovremeno odobrio odluku o zaduženju Federacije po proširenom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), nekoliko dana kasniti plaće državnim službenicima koji se finansiraju iz budžeta.

Pismo namjere



Ministrica Milićević kazala je da oba doma Parlamenta trebaju odobriti ovaj aranžman da bi bila povučena prva tranša MMF-a koja je već na računu BiH. Inače, Predstavnički dom trebao bi u utorak održati sjednicu kako bi se o ovome odredio.



- MMF je nama pustio tranšu pa nas tako i po njoj zadužio. Mi smo i ranije molili Parlament da održi sjednicu na kojoj bi se razmatralo Pismo namjere te odobrio aranžman, ali, evo, nismo uspjeli. Došli smo sada u situaciju da će kasniti plaće uposlenima u institucijama - kazala je Milićević.



Naglasila je, međutim, kako Vlada nije dozvolila da zbog ove činjenice kasne invalidnine, penzije i druge naknade socijalnim kategorijama. Osvrćući se, u razgovoru za "Avaz", na zaključke koje su donijeli lideri koalicije SDA-SBB-HDZ BiH Bakir Izetbegović, Fahrudin Radončić i Dragan Čović da se stane ukraj gubljenju vremena zbog nerješavanja problema, a posebno kada je riječ o reformama, Milićević je izjavila da čelnici Vlade moraju sjesti i u jeku problema naći kompromis.



Rokovi teku



- Nažalost, kada je riječ o tim nekim rješenjima puštenim u proceduru, moram reći da je Vlada svojim postupcima blokirala Parlament. Ponuđena su neka zakonska rješenja koja su dovela do nesuglasica. Sada imamo puno obaveza iz Pismu namjere te iz Reformske agende koje su vezane konkretnim rokovima. Imamo puno zakona koje smo pustili do Parlamenta, gdje sada sve to stoji, a rokovi nam teku - kazala je Milićević.



Istakla je da, ako vlast želi sljedeću tranšu MMF-a, onda dosta strukturnih odrednica mora završiti do kraja novembra, a neke do kraja godine. S tim u vezi, naglasila je da uveliko teku pripreme za izradu budžeta za narednu godinu.



Smanjit ćemo doprinose!



Ministrica Milićević rekla je da je završena priča u vezi s izmijenjenim Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH, kojim se, između ostalog, neoporezivi iznos naknade topli obrok smanjuje s dva na jedan posto od prosječne neto plaće u FBiH, jer je to moralo biti usklađeno s odredbama Općeg kolektivnog ugovora.



- Ovaj pravilnik vrlo brzo će pratiti izmjene zakona o doprinosima te o porezu na dohodak, koji će se primjenjivati s početkom 2017. Vlada je formirala svoju politiku, nema više neoporezivih primanja. Sve će biti u poreznoj osnovici, a mi ćemo smanjiti doprinose te pojednostaviti njihov obračun - kazala je Milićević.



Biznis.ba / Avaz