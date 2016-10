Amer Jerlagić

Predsjednik Stranke za BiH i ekspert za elektroenergetski sektor Amer Jerlagić pohvalio je u Dnevniku TV1 inicijativu lidera SBB Fahrudina Radončića da se preispita gradnja Bloka VII Termoelektrane u Tuzli. Radi o enormno skupom projektu i ogromnom zaduženju BiH više od milijardu i po maraka, upozorio je Jerlagić.

"Ovo je preskup projekat, koji će neminovno voditi ka poskupljenju struje minimalno 30 posto, čak i više. Država se zadužuje, a naše kompanije i domaća pamet neče raditi gotovo ništa na tome. To će biti isključivo kineski izvođači. Pozdravljam činjenicu da je Radončić, koji je u aktuelnoj koaliciji, ukazao na problematiku ovog i ovakvog projekta", poručio je Jerlagić.



Saglasan je i sa upozorenjem lidera SBB-a Radončića da je bilo "nekih ugrađivanja u tu cijenu", a da je u svemu bilo "prljavih rabota" svjedoči proces koji je Tužilaštvo BiH otvorilo u predmetu Bloka VII.



"Osim toga, do izbora novog partnera došlo je pod vrlo čudnim okolnostima. Prema mom mišljenju, on je uveden na mala vrata, a umjesto o strateškom partnerstvu, o kome se ranije govorilo, vidimo da se radi o klasičnom kreditu koji će državu koštati 760 miliona evra. Kada se tome doda trošak kapitala i sve ostalo, doći ćemo do iznosa od milijardu i sto miliona evra", naglasio je Jerlagić.



Slični projekti u regiji građeni su, dodao je, po znatno jeftinijoj cijeni, a raspolaže informacijom i da je Azerbejdžan ponudio od 10 do 15 posto jeftiniji projekat u odnosu na vrijednost ove investicije.



Jerlagić je takođe podsjetio na rješenje koje nudi Stranka za BiH, a koje je minimalno za 500 miliona KM jeftinije i koje bi moglo ugledati svjetlo dana jednako brzo kao ovo sadašnje.



Osvrnuo se i na činjenicu da su nekadašnji lideri SDA i SDP BiH, Sulejman Tihić i Zlatko Lagumdžija, bili protiv projekata koje je Stranka za BiH radila sa njemačkim i švajcarskim partnerima.



"Oni su tada govorili da su spriječili pljačku stoljeća, a nije bilo nikakve pljačke i sve je bilo vrlo transparentno. Njemački i švajcarski projekti su davali novac BiH bez zaduženja i kredita, a kapital je 100 posto ostajao u rukama naše države", podsjetio je Jerlagić.



U periodu kada su rušeni projekti Stranke za BiH, dakle, prije šest godina, Bakir Izetbegović je insistirao na donošenju zakon o izboru strateških partnera. No, šta je sa tim zakonom danas?

"Kada je SDA sa SDP-om došla na vlast 2010. godine, oni su zaboravili priču o izboru strateškog partnera i zakon o strateškom partneru. Na mala vrata su uveli kinesku kompaniju sa kojom su krenuli u realizaciju projekta i ogormnog zaduženje građana BiH. To zaduženje odraziće se i na BDP. Nijedna domaća kompanija neće imati primat u izvođenju radova i to biti spavaonice za kineske radnika u Tuzli", naglasio je Jerlagić.



Dakle, umjesto reprezentativnih evropskih partnera, danas imamo one iz Kine.

"Danas imamo veliku pljačku građana BiH, enormno zaduženje države i poskupljenje struje stoljeća. Ukoliko se krene u ovaj projekat, ovo će biti bosanski Obrovac", potcrtao je Jerlagić.



Biznis.ba