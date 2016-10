Željka Cvijanović

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je stanje u budžetu Republike Srpske solidnim, te dodala da će Vlada uspjeti da izvrši sve svoje obaveze.

"Stvari su već znatno bolje u odnosu na period kasnog proljeća. Mi smo početkom godine uveli penzije u trezorski sistem čime su penzioneri postali budžetska kategorija broj jedan i nakon što se svakog mjeseca izmiri 83 miliona KM koja idu na penzije, dolaze na red ostali budžetski korisnici i to je bio veliki zalogaj, ali smo sami odlučili da to uradimo. Iz toga raloga smo trpjeli određena kašnjenja do početka ljeta, ali smo sada uspjeli dosta toga da iščistimo i da pratimo neku tekuću dinamiku", pojasnila je Cvijanović za Radio Republike Srpske.



Ona je naglasila da, bez obzira na priče opozicije, Republika Srpska nije prezadužena.



"Mi ne spadamo ni u red visoko zaduženih, a kamoli kritično zaduženih zemalja i o tome vodimo računa. Servisiraju se dugovi bez kašnjenja i ispunjavaju se obaveze na unutrašnjem planu", istakla je Cvijanović.



Ona je dodala da su neke stvari još ostale kao obaveza, ali da će se to u hodu rješavati.



Prema njenim riječima, prosvjetarima se duguju određene naknade i one će biti izmirene.



"Već smo stigli nekoliko mjeseci koliko je bilo kašnjenja. Najkasnije u ponedjeljak, 17. oktobra, dodatni mjeseci će biti izmireni, tako da i tu pratimo neku dinamiku", naglasila je Cvijanović.



Ona je rekla da su se dugovanja poljoprivrednicima za prošlu godinu rašćišćavala, na šta je otišlo dosta vremena i zbog čega su i nastale problematične situacije tokom proljeća i početka ljeta.



"Uspjeli smo nakon toga da uđemo i u budžet ove godine i da izvršavamo obaveze, nekih 15 miliona KM je bilo izvršeno. Sada idemo dalje da zaokružimo i dođemo do tih 60 miliona KM koji su predviđeni za 2016. godinu. Oni su zaista u potrebi da dobiju sredstva i naravno da smo opredijeljeni da to radimo", rekla je premijer Srpske.



Ona je pojasnila da se ne osvrće mnogo na ono što govori opozicija, jer ni Vlada, ni predsjednik, ni Narodna skupština, ne obmanjuju ljude, i kada dođu teška vremena oni to i kažu.



"Ja sam građanima izašla i rekla da smo odlučili da penzionere uvedemo u budžetski sistem, iako znam da će to prouzrokovati brojne probleme u nekoliko mjeseci našeg funkcionisanja, te ih zamolila da razumiju da je važno da se zaštiti penzionerska populacija, a nakon toga će se napraviti pun krug i zadovoljit će se potrebe i onih koji su budžetski korisnici. Nisam došla i rekla sjajno je i mi ćemo to uraditi u hodu. Stvari se ne rade trčećim korakom nigdje na planeti, pogotovo ne na Balkanu, pa ni u Republici Srpskoj", istakla je Cvijanović.



Cvijanović je istakla je da su predstavnici Vlade i Ministarstva finansija RS u stalnom kontaktu sa MMF-om i Svjetskom bankom, te očekuje da će se polako kretati ka sljedećoj tranši koja bi trebalo da bude na raspolaganju entitetima početkom sljedeće godine.







Biznis.ba / SRNA