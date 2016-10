Foto: Klix.ba

Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji s Japanskom vanjskotrgovinskom organizacijom (JETRO Wien), Ambasadom Japana u BiH i Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH organizovala je posjetu japanske poslovne delegacije BiH.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić kazao je na konferenciji za medije kako BiH u posljdnje vrijeme posebno krase automobilski sektor s obzirom na to da su potpisani sporazumi sa skoro svim automobilskim kućama, i farmaceutska industrija.



"Nadam se da će japanske kompanije prepoznati taj dio i nastaviti saradnju", rekao je on pri tome zahvaljujući JETRO-u na pozitivnom okviru i prijateljskoj atmosferi koja bi trebala rezultirati nečim.



Istakao je kako se u BiH radi na poboljšanju poslovnog ambijenta, dodajući kako je BiH trenutno zemlja sa najboljim poslovnim ambijentom u regionu.



"Mi ćemo učiniti da taj ambijent bude mnogo kvalitetniji, to nam je zadatak. Politički ambijent i svakodnevna previranja se ne mogu i neće se odraziti na poslovnost BiH", kazao je on.



Ovaj susret smatra posebno važnim jer vanjskotrgovinska razmjena naše zemlje sa Japanom nije velika i ona iznosi otprilike 10 miliona.



Ambasador Japana u BiH Kazuya Ogawa rekao je kako je otkrio da BiH ima mnogo potencijala, kako u pogledu energetskog i prerađivačkog sektora, tako i u poljoprivredi te da bi se trebalo poraditi na povećanju vanjskotrgovinske razmjene.



"Veoma sam sretan što JETRO i VTK BiH organizuju danas zajednički događaj. Smatram da mnogi japanski biznismeni nemaju pretjerano pozitivnu percepciju BiH. Ovo će biti dobra prilika da se uvjere u suprotno", kazao je Ogawa.



On je zaključio kako su neke japanske firme već prisutne u BiH i da će doći do proširenja te saradnje i još većih investicija.



Iz JETRO-a su kazali kako im je drago što se nalaze u Sarajevu sa 18 ljudi iz 13 kompanija koje su došle iz Japana. Istakli su da je svrha ove misije da se dobiju tačne informacije koliko je poslovno okruženje u BiH atraktivno.



Dodaju da je snaga zemlje dobar pristup evropskom tržištu, kao i relativno jeftina radna snaga i niski porezi.



Medijima se obratio i predstavnik Mitsubishija iz ureda u Beogradu koji je kazao kako ga vežu lijepa sjećanja za BiH. On je rekao da je došao u Sarajevo kako bi utvrdio da li postoji mogućnost razvoja poslovnih odnosa u našoj zemlji.





Biznis.ba / Klix.ba