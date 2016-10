Bavarska privredna delegacija boravi u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini gdje se u regijama Banjaluke, Sarajeva i Mostara želi upoznati sa mogućnostima i potencijalima međusobnog ekonomskog povezivanja i saradnje.

Na radnom sastanku u Sarajevu jedan od domaćina gostima iz Njemačke bio je i premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković koji je ovom prilikom predstavio razvojne resurse Kantona Sarajevo, reformske procese u oblasti javne uprave i unapređenju uslova poslovanja i investiranja, te strateške pravce i vizije ulaganja u privredni razvoj, a posebno u oblasti turizma, drvometalske industrije i IT sektora.



“Bosna i Hercegovina je uspjela stabilizirati svoj politički i ekonomski ambijent što potvrđuje prihvatanje naše aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Godišnji porast GDP-a od 3,1 posto čini nas najbržom rastućom ekonomijom regije. To prati i porast zaposlenih do 25.000 u Federaciji BiH, te sve veću pokrivenost uvoza izvozom”, istakao je premijer Konaković u uvodnom izlaganju.



U detaljnijem osvrtu na stanje u Kantonu Sarajevo, kako je naglasio premijer Konaković, urađeni su značajni iskoraci u reformi javne uprave, smanjenju brojčano glomaznog administrativnog aparata uz rast zaposlenosti u realnom sektoru. Sa IFC grupacijom Svjetske banke, Vlada i Skupština Kantona kroz izmjene zakona i ostalih propisa kreiraju povoljniji poslovni ambijent, pojednostavljuju se procedure dobivanja različitih dozvola, registracija firmi, umanjuju se troškovi sudskih i administrativnih taksi. Sve to do sada podiglo je Sarajevo u posljednjih godinu dana sa 107. na 79. poziciju rangiranja na listi doing biznisa Svjetske banke.



Privrednici iz Bavarske dobili su i više informacija o strateškim planovima razvoja i ulaganjima u turizam na okolnim planinama. Tu su projekti modernizacije skijaških staza, hotelskih kapaciteta, stvaranje uslova za trenažne boravke sportista na Igmanu i Bjelašnici. Takođe, uz predstavljanje trenutnih visokoobrazovnih kapaciteta, predočen je i idejni projekt kreiranja Sarajeva kao regionalnog obrazovnog središta osposobljenog da ponudi kvalitetno obrazovanje za 20.000 stranih studenata.



Kako je naglašeno iz Bavarskog državnog ministarstva za ekonomiju i medije, energetiku i tehnologiju, ekonomske veze između Bavarske i Bosne i Hercegovine u posljednjih pet godina su se značajno poboljšale, u prošloj godini je uz obostrani trgovinski volumen od 281,5 miliona eura postignut najveći rezultat. Poseban potencijal vide u energetskom sektoru na polju obnovljivih energija, u područjima tehnologija i infrastrukture zaštite okoliša.



