Vlada RS

Dok traje priča o referendumu, ekonomska slika RS postaje sve lošija. Dug je na evropskom maksimumu i iznosi 60 posto BDP-a. 70 posto zaposlenih u ovom entitetu prima najnižu platu, a konstantna politička previranja tjeraju investitiore, ali i građane. U posljednjih nekoliko godina, RS je napustilo 10 hiljada osoba.

Dug vladinog sektora u Republici Srpskoj je na evropskom maksimumu i iznosi 60 posto BDP-a. 70 posto zaposlenih u ovom entitetu prima najnižu platu, a konstantna politička previranja rezultiraju time da stranih, a ni domaćih investitora skoro i nema, prenosi TV1.



Svaki građanin RS-a zadužen je skoro 2.000 eura. Taj iznos će se povećati u narednom periodu, jer Vlada ne odustaje od poltike zaduživanja. Tako se zaduženost u RS, sa nekadašnje tri, popela na šest milijardi maraka, kaže analitičar Damir Miljević.



“Najteža situacija je u javnom sektoru, s obzirom da je kompletan javni sektor od Elektroprivrede pa dalje u gubicima, dok u privatnom sektoru imamo nekih svijetlih primjera, jer ljudi se bore da na neki način opstanu”, kaže za TV1 Damir Miljević



Najniža penzija u RS iznosi 174 KM, dok je najniža plata 370 KM. Skoro 180 hiljada radnika u RS, odnosno 70 posto zaposlenih prima platu manju od prosječne. Podaci Poreske uprave RS pokazuju i da 36 hiljada radnika prima minimalnu platu od 370 maraka ili čak manje od toga.



“Možda je karakterističan podatak da je prošle godine na birou u RS bilo 143 hiljade ljudi koji su tražili posao. Sad ih imamo 131 hiljadu, znači razlika je 12 hiljada. Tih 12 hiljada neko bi pomislio da su zaposleni, međutim broj novih radnih mjesta u RS za godinu dana je narastao samo za 2 hiljade. Očito je iz toga da je 10 hiljada ljudi otišlo iz RS”, kaže Miljević.



Jako malo je stranih investitora, kao i domaćih, kaže Miljević. Nekoliko je razloga za to.



“Nema vladavine prava sa jedne strane, što je za privredu jako bitno, sa druge strane fiskalna i parafiskalna opterećenja su jako velika i sa treće strane ono što nam se dešava svaki dan, a to je stvarni ili fingirani politički sukobi koji završavaju u takvim vidovima da nijedan ozbiljan investitor bio on domaći ili strani neće ni da primiriše u ovu zemlju”, navodi Miljević.



Postoje primjeri, kao što je TE Stanari, navodi Miljević, gdje Vlada RS diže kredit i garantuje za privrednike, koji će na kraju izvoziti kapital. Ekonomiji ovog entiteta ne ide u prilog ni činjenica da je odnos zaposlenih i penzionera jedan naprema jedan, zbog čega povećanje penzija nije realno očekivati.



Biznis.ba