Foto: Avaz

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović danas je svečano otvorio i pustio u promet novoizgrađenu dionicu magistralne ceste M.18. Kladanj - tunel Karaula - Podpaklenik na prijevoju Karaula.

Izetbegović je ovu dionicu otvorio u prisustvu članova delegacije Vlade Federacije BiH, predvođenom premijerom Fadilom Novalićem.



- Na ovo što je rečeno i na ovo kako je to Radončić završio nedostaje da kažem "Amin" i da idemo presjeći vrpcu - rekao je Izetbegović, obraćajući se prisutnima nakon lidera SBB-a Fahrudina Radončića.



Naveo je da se u životu najeo građevinskog hljeba, da je puno radio po građevinama, da je bio paraleleno građevinac i političar, a danas je samo političar.



- Koliko god uradite kao političar, čaša ostaje poluprazna, uvijek ima ono što niste uradili. U građevini ostaju ovi lijepi korisni objekti. Nadam se da ću s kojom godinom završiti s politkom i vratiti se tome da nešto vrijedno, korisno i opipljivo nastavim raditi. BiH je planinska zemlja i nama valja napraviti 100 tunela, kako bismo ubrzali protok roba i ljudi da privučemo investicije. Kao što je Radončić rekao, koalicija SDA-SBB-HDZ ima za cilj da otvorimo masovne građevinske radove. Planiramo napraviti najveće gradilište - kazao je Izetbegović.



Prema njegovim riječima, Federacija napreduje, iako se to još ne osjeti.



- Raste broj zaposlenih, BDP, turizam. Idemo sve brže jednim jasnim, širokim putem prema EU i zato da naša djeca vide perspektivu opstanka. Alternativa tome su inati koji po ko zna koji put dolaze iz Banja Luke. Nadam se da ćemo se urazumiti i svi zajedno prevladati to i nećemo krenuti nazad u referendume, prepirke, tjeranje investicija i da se okrenemo gradnji investicija. Pozivam i danas gospodina Radončića, kada je znao onako napraviti u Sarajevu izvanredne kompleksne objekte i neka sada doda malo gas i u FBiH i u BiH. Očekujem da ga svi mi pomognemo, a da on bude šampion toga - zaključio je Izetbegović.



Biznis.ba / Avaz