Mirko Šarović

Ministar poljoprivrede u Vladi Srbije Branislav Nedimović i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović naveli su da je najvažnija stvar dogovorena tokom današnjeg njihovog sastanka prestanak važenja zabrane izvoza goveđeg mesa iz Srbije u BiH.

"Danas smo jednu veliku i važnu stvar dogovorili u oblasti poljoprivrednih proizvoda. Više nećemo imati problem sa izvozom goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa", rekao je Nedimović, dok je ministar Šarović kazao: "Bosna i Hercegovina od sutra ukida zabranu uvoza goveđeg mesa i mesnih prerađevina i mleka iz Srbije u BiH”.



”Mislim da je to vrlo važno kako za nas u BiH, tako i za poljoprivrednike u Srbiji uz saglasnost da se omogući provoz u BiH žive stoke. Lisabonska konferencija se održava ove sedmice i dve agencije za veterinarstvo Srbije i BiH, usaglasiće i ove mere ovih dana. U pitanju su samo tehnički detalji", rekao je Šarović.



Šarović je dodao i da su otklonili sve probleme vezane za izvoz pilećeg mesa iz BiH u Srbiju.



Ministar Nedimović je naglasio da je BiH najveći partner Srbije na prostoru CEFTE te da će Srbija samo u izvozu poljoprivrednih proizvoda ove godine dostići izvoz u iznosu od 400 miliona eura, gde će suficit biti oko 350 miliona eura.



Govoreći o robnoj razmeni između dve zemlje, Šarović je kazao da je na sastanku konstatovano da njen obim raste iz godine u godinu, ali da je deficit na strani BiH.



"Mi smatramo da je to nešto na čemu mi trebamo da radimo, posebno mi u BiH. Još je drastičnija situacija kada je u pitanju poljoprivreda. Ne bi bilo fer da mi kažemo da Srbija treba da smanji svoj izvoz u BiH, naprotiv, mislim da je pozitivno to kretanje, ali sa druge strane mi u BiH trebamo da učinimo sve da još više otvorimo tržište Srbije, jer imamo šta da ponudimo", kazao je Šarović i dodao da je Srbija za BiH vrlo važno tržište.



Upitan da li su tačni navodi da Savet ministara BiH opstruiše izgradnju mosta kod Bratunca, Šarović je kazao da smatra da su takve izjave nepotrebne te da je to zajednički projekat tri Vlade, Saveta ministara BiH, Vlade Srbije i Vlade bh. entiteta Republike Srpske, koji je na dobrobit građana i sa jedne i sa druge strane.



"Ovo je projekat dobar i za građane Srbije i Republike Srpske, ali i za sve građane Bosne i Hercegovine", kazao je Šarović i dodao da svi treba da doprinesu da se taj projekat realizuje.



On je dodao da će Vlada Srbije izgraditi most u celosti, Savet ministara BiH će uložiti blizu pet miliona eura za zajednički granični prelaz, dok će Vlada RS-a uložiti milion eura u pristupne puteve.



"Upravo zbog toga nema potrebe da bilo ko šta osporava ili deli packe ili da se dovodi u pitanje jedan tako pozitivan primer", istakao je Šarović.



Nedimović i Šarović danas su razgovarali i o uspostavljanju i proširivanju kanala kojima će se roba kretati te da su u tom smislu danas razgovarali i o mostu kod Bratunca.



"Imaćemo dva nova kanala kojima ćemo moći da razmenjujemo robu, a to će povećati razmenu, a to je ono što život. Život je ekonomija", rekao je Nedimović i dodao da je danas pokrenuta i jedna nova inicijativa koja se tiče kvalitetnog upravljanja sliva reke Drine.



Nakon bilateralnog sastanka potpisan je Memorandum o tehničkoj saradnji u oblasti poljoprivrede između dva ministarstva.





Biznis.ba / AA