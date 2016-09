Ismir Jusko

Emitiranje digitalnog TV signala u BiH počet će zvanično 29. septembra, rekao je za "Faktor" ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko.

On tvrdi da posljednje odgađanje, s obzirom da je ranije kao početak digitalne ere u TV emitiranju u BiH određen 15. septembar, nije uzrokovano bilo kakvim problemima, niti će imati bilo kakve negativne posljedice na ovaj proces.



Osim svih domaćih problema, zbog kojih još nije počelo emitiranje digitalnog TV signala, u ovaj proces umiješali su se i odnosi koje BiH ima sa susjedima, konkretno sa Hrvatskom.



- Zbog predizborne kampanje u Hrvatskoj odgodili smo polaganje kamena temeljca za izgradnju mosta preko Save u Svilaju. Na molbu hrvatskih kolega, ovu ceremoniju smo upriličili nakon izbora u toj državi. Međutim, termin polaganja kamena temeljca poklopilo se sa vremenom kada smo planirali u upotrebu pustiti digitalni TV signal. Također, ove sedmice imam sastanke u vezi s izgradnjom mosta preko Save u Bosanskoj Gradiški, tako da smo odlučili da to uradimo krajem mjeseca - kazao je Jusko za "Faktor".



Državni ministar prometa tvrdi da do sada nikada nije čuo za informaciju da komercijalne televizije gube interes

za emitiranje programa putem digitalnog signala, te da namjeravaju svoj program emitirati samo putem kabl operatera.



Šta više, u kontaktima sa direktorima komercijalnih TV kuća, kako tvrdi Jusko, iskazali su veliku želju da što prije počne emitiranje digitalnog signala.



