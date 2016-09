T. C.

Petar Đokić

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da će se Vlada Srpske u narednom periodu potruditi da nađe modele podrške domaćim proizvođačima u oblasti industrije, te da određenim mjerama rastereti privredu.

Đokić je istakao da su podrška Vlade Srpske i razumijevanje problema u poslovanju preduzeća "Jelšingrad Livar livnica čelika" dali rezultate, te je u tom preduzeću očuvana proizvodnja.



"Svi radnici koji su bili kada su nastali problemi zbog smanjenog obima poslovanja još rade i primaju plate", rekao je Đokić novinarima nakon posjete preduzeću "Jelšingrad Livar livnica čelika".



On je naveo da "Jelšingrad" ima proizvode koji mogu da se plasiraju na domaćem tržištu, te da će biti razmotreno kako se mogu koristiti preferencijalni modeli, pored izbora na javnim tenderima, kako bi podržali domaće proizvođače.



"Plan nam je da rasteretimo privredu, te omogućimo lakše poslovanje u sadašnjim uslovima i da se ostvare bolje finansijski rezultati", rekao je Đokić.



On je dodao da je sa direktorom preduzeća "Jelšingrad Livar livnica čelika" Stanom Marković Bojanić razgovarao o modelima podrške i pomoći, što će Vlada Srpske imati u vidu prilikom kreiranja mjera ekonomske politike za 2017. godinu.



Kada je riječ o situaciji u metalskoj industriji u Republici Srpskoj, Đokić je naveo da u ovom sektoru ima veoma uspješnih preduzeća, ali i onih koja ne mogu da opstanu.



"Cilj nam je da pomognemo preduzećima da opstanu, da bi bilo sačuvano što više radnih mjesta", rekao je Đokić.



Direktor preduzeća "Jelšingrad Livar livnica" Stana Marković Bojanić rekla je da ovo preduzeće zapošljava 170 radnika, te zahvalila resornom ministru za podršku koju je ovom preduzeću dao kada su nastali problemi zbog smanjenjog obima posla.



"Krajem 2014. godine, kada je pala cijena nafte, u našem preduzeću smanjen je obim posla za 30 do 40 odsto, jer smo izgubili sve velike projekte za naftne platforme", podsjetila je Bojanićeva.



Ona je dodala da se uprava preduzeća trudi da održi kontinuitet poslovanja, te zadrži stabilnost.



"U periodu suočavanja sa nedostatkom posla uvijek smo naišli na razumijevanje i podršku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske", istakla je Bojanićeva.







Biznis.ba / SRNA