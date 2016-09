Čović i Radončić

Završen je sastanak lidera vladajuće koalicije, SDA, SBB-a i HDZ-a, Bakira Izetbegovića, Fahrudina Radončića i Dragana Čovića s predstavnicima izvršne vlasti u Predsjedništvu BiH, na kojem je glavna tema bila gradnja cestovne infrastrukture u našoj zemlji.

Nakon sastanka prvi se novinarima obratio lider HDZ-a Dragan Čović. On je istakao da je atmosfera na sastanku bila pozitivana te da je to jedan u nizu sastanaka kojim su otvorena vrata boljoj saradnju i pravnom pokretanju investicijskih procesa.



Kako je naveo razgovarano je o ubrzanju gradnje cestovne infrastrukture u BiH te je dodao da će BiH vrlo brzo imati definiranu svaku dionicu Koridora 5C i brzih cesta, jer su svi kompetentni ljudi bili prisutni sastanku.



- Bavit ćemo se standardima koji su nareušeni u proteklih deset godina, zajedno ćemo tražiti preko resornih ministarstava kvalitetne izvore finasijskih sredstava kako bi sve ovo što je planirano mogli završiti u narednih pet-šest godina - kazao je Čović.



On je dalje istakao da je dogovoren još jedan značajan segment kade je u pitanju fiskalizacija, čime bi se osigurao i dovoljan broj sredstava.



- Vrlo brzo možemo imati jedan glavni plan o završetku gradnje Koridora 5C. Za sada samo nekoliko lotova južnih dionica ima završenu finansijsku konstrukciju, sve ostalo treba dogovarati i jedan značajni segment se veže za akcizni proces, odnosno dio fikasilzacije gdje se kroz akcize može pomoći da se obezbijedi dovoljno novca za gradnju - naveo je Čović.



- U narednih pet ili šest godina možemo imati glavninu Koridora 5C i brzih cesta i da BiH ima jednu modernu infratrukturu - istako je on.



On je dalje naveo da svjetske finansijske institucije, kao i do sada, podržavao sve ove projekte, ali da se moraju privući i ostlai investitori koji imaju novac i želju da investiraju u gradnju infrastrukter u BiH



Lider HDZ-a je kazao da je priča o Koridoru 5C krenula 1998. godine, te da je od tada prošlo 18 godina.



- Za tih 18 godina se izgradilo 100 kilometara autputa i to govori kako se to tad radilo - naveo je Čović.



Kako je kazao, zbog puno govornika, lideri se nisu stigli puno dotaži jadransko-jonskog koridora, ali kako je rekao, to pitanje će se vrlo brzo otvoriti s Hrvatskom, jer je cilj da jedan dio te ceste ide kroz BiH.



Lider SBB-a Fahdurin Radončić kazao je da je današnji sastnak dokaz da će se lideri stranka u BiH vrlo dinamično, potpuno koncentrirano i trajno, do kraja mandata, baviti operativnim poslom i bitu apsolutni suporet nadležnim direktorima i ministarstvima kako bi infrastrukturni radovi krenuli.



- Potrebno je po prvi put obezbijediti da postoje prostorni planovi, idejni projekti koje možemo ponuditi stranim i domoćim investirima. Vidjeli ste koliko je ljudi bilo na današnjem sastanku i oni će se redovno održavati. Jučer su počeli radovi na mostu Svilaj, prije nekoliko dana označeni su radovi na jednoj hidrocentrali. Mi imamo strašan problem, a to je nedostakak ozbiljne građevinske dokumentacije, koja jednostanvo ne postoji. U tom smislu kompletna zajednica, od parlamenta do ljudi koji rade u autocestama moraju da se aktiviraju i mi ćemo im pomoći - naveo je Radončić.



Na pitanje novinara kada će građani osjetiti pozitivne efekte ovih sastanka, Radončić je kazao da su je već počela gradnja dva-tri objekta te da će građni to osjetiti na godinu ili dvije.



- Moramo naći investitore, vidjeli ste da smo doveli državni fond iz Dubaija. Počeli smo da radimo na jedan poptuno novi način. Prije toga smo morali stabilizirati političke prilike u FBiH, što je preduslov bilo kakvih ozbiljnih investicija. Ja sam optimista da će 2017., a naročito 2018. biti jedno veliko gradilište u BiH - naveo je Radončić.



Novinari su pitali Radončića i kako komentira izjavu Izetbegovića da je on svojim zgradma pomogao razvoj Sarajeva.



- Ja sam kao čvojek koji je kao vrlo iskusan investitor raspisivao 100 ili više od 300 tendera izgradnju. Kada su autoceste u pitanju, Izetbegović je bio dirketor Zavoda za izgradnju KS. Znači, nas trojica, zajedno s Čovićem koji ima bogatu biografiju u menadžmentu, imamo iskustvo da pomognemo rješavnanju tih problema drugačije nego što se to do sada radilo - naveo je Radončić.



Na konstataciju novinara da je on bio jedini koji je regairao naprodaju Fabrike duhana Sarajevo po cijeni od 83,50 KM po dionici, a danas je ta prodaja i cijena ostala ista. Radončić je rekao da je njegovo kao koalicionog partnera bilo da kaže svoj finansijski , moralni i politički stav.



- Ja zbog toga neću raskidati koaliciju, to je odluka Vlade i njena kompetancija. Ja sam se već od toga distancirao, ne želim, a ni da hoću, ne mogu pravno zaustaviti to - kazao je Radončić.





Biznis.ba / Avaz