T. C.

Marinko Čavara

Činjenica je da je ovaj ustroj države, entiteta, a posebno FBiH preskup. Mi nemamo gospodarstva koje može izdržati ovoliko razina vlasti, izjavio je u intervjuu za novi broj magazina "Dani" predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.

Rješenja su, smatra on, jednostavna.



- Možemo napraviti od Federacije nekoliko regija koje ćemo zbog osjetljivosti odnosa konstitutivnih naroda i drugih skupina društva napraviti na istovjetan način i riješiti prava jednih koji su većina u tim regijama i onih koji su manjina - kazao je on.



Komentirajući navode o razgovorima o preuređenju FBiH, koje čelnici SDA i HDZ-a najavljuju poslije lokalnih izbora, Čavara kaže da ti razgovori teku već duže vrijeme.



- Možda se sad u interesu predizborne kampanje priča kako su predsjednici Čović i Izetbegović napravili neki dogovor. Koliko znam, nema nikakvog konkretnog dogovora, samo se razgovaralo o potrebi racionalizacije državnog ustroja, smanjenju administracije, a o tome se razgovara kontinuirano. Nama je ostala još obveza provedbe presude Suda iz Strasbourga, ostala nam je obveza provođenja odluka domaćih ustavnih sudova, znači, i po pitanju Mostara i o tome smo razgovarali kao o jednom paketu u kojem bismo definirali da svima, koji negdje osjećaju da nisu u poziciji da odlučuju o svojoj sudbini, riješimo strahove da će im neko drugi nametati rješenja koja njima ne odgovaraju. Tako se radi u Mostaru i u Travniku i u čitavoj Federaciji. Mislim da postoje normalna rješenja, samo pitanje je kad shvatimo staje normalno rješenje, koliko će to prihvatiti oni koji ne žele normalno stanje - rekao je Čavara za "Dane".





Biznis.ba / FENA