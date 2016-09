Vlada RS

Da se Republika Srpska isključivo zadužuje za redovnu budžetsku potrošnju i vraćanje prispjelih kredita, dokaz je i najnovija tranša dobijena od MMF-a.

Centralna banka BiH jučer je Republici Srpskoj doznačila 51,2 miliona maraka, kao dio prve tranše kredita od Međunarodnog monetarnog fonda, koji joj pripada.



Uslov ovog kreditora za odobravanje pozajmice je bio da se novac mora uložiti u strukturalne i privredne reforme, a nikako za vraćanje dospjelih kredita i redovnu budžetsku potrošnju.



Da će te uslove ispuniti, Pismom namjere su se obavezale vlade i u Srpskoj i Federaciji. Međutim, čim je tranša odobrena dogovor je zaboravljen.



- Ovaj kredit predstavlja budžetske prihode, kojima će raspolagati Vlada Srpske. To je novac koji se pribavlja da bi se pokrile dospjele obaveze po kreditima koje ima Vlada. Ovo je samo prepakivanje, nije novo zaduženje, jer želimo da očuvamo status dobrog povjerioca - rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.



Stručna javnost je i upozoravala da postoji opravdana zabrinutost da će i ovaj kredit služiti za krpljenje rupa u budžetu, da korisnih reformi neće ni biti, jer na naplatu dolaze i raniji krediti.



Ekonomski analitičar Zoran Pavlović naglašava da je Vladi RS pred izbore bio prijeko potreban novac, zbog čega su pristali na sve uslove, čak i da potpišu adaptirani SSP koji su toliko kritikovali i odbijali.



- Vlada RS će, sada već sasvim sigurno, ovaj novac iskoristiti da izmiri obaveze prema budžetskim korisnicima jer su oni mašina koja donosi glasove. Vode se starom narodnom “drži vodu dok majstori odu”, a tek nakon izbora će da razmišljaju kakvo će im biti opravdanje, odnosno šta će reći gdje je novac potrošen – naglasio je Pavlović.



Ovaj kredit MMF-a bio je namijenjen za sprovođenje reformske agende u kojoj su jasno definisane aktivnosti koji vode rasterećenju privrede, smanjivanju poreza i drugih opterećenja, kako bi se stvorila bolja poslovna klima.



- To sve je trebalo da dovede do boljeg punjenja budžeta, što je, očigledno, potpuno u drugom planu u ovom momentu, kada su aktuelni lokalni izbori – rekao je Pavlović.



Odobravanje kredita MMF-a bilo bi prijeko potrebno BiH jer je to jedan od uslova drugih kreditora, poput Svjetske banke, EIB i EBRD kako bi i oni odobrili pozajmice.



MMF “tolerantan”



Nažalost, ovo nije prvi put da nadležni u BiH ne ispune obaveze koje su definisane u Pismu namjere prema MMF-u i sredstva potroše u druge svrhe. Međutim, oni su im uvijek to tolerisali i puštali naredne tranše – naglasio je Pavlović.





