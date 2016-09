T. C.

Premijer Kantona Sarajevo (KS) Elmedin Konaković, koji je jučer uime Vlade KS potpisao u Vijećnici Memorandum o razumijevanju sa Investment Corporation of Dubai (Arapski investicioni fond), kazao je da ovaj dokument predstavlja početak saradnje sa jednim od najvećih investitora ne samo u BiH, već na ovim prostorima.

Memorandum je uime Arapskog investicionog fonda potpisao izvršni direktor kompanije Mohammed Ibrahim Al Shaibani.



Konaković je pojasnio da Memorandum o saradnji neće specificirati projekte koji će biti realizirani niti koliko je vremena potrebno za njihovu realizaciju. Kao neke od mogućih oblasti saradnje naveo je poljoprivredu te turizam, koji se već ubrzano razvija u KS, ali i cijeloj BiH.



Istakao je da će prvi fokus saradnje biti na cjelokupnom prostoru Skenderije.



- Bit će urađena detaljna i dubinska analiza prostora Skenderije sa aspekta prostorno-planske dokumentacije i investicija – kazao je Konaković, dodajući da je za to predviđeno 12 do 15 mjeseci.



Izvršni direktor Al Shaibani istakao je da su Sarajevo i BiH značajni za ovu kompaniju te da današnje potpisivanje Memoranduma o razumijevanju predstavlja pokušaj za jednom većom investicijom u Sarajevu. Napomenuo je da je već posredovao prilikom dovođenja aviokompanije Fly Dubai u BiH te da je osnovao poljoprivrednu korporaciju Zera u našoj zemlji.



Poručio je da je njegov tim spreman te da se nada podršci sa bh. strane jer želi ozbiljno ući u ove projekte.



Memorandumom, koji je rezultat više održanih sastanaka između predstavnika Vlade KS i Arapskog investicionog fonda, daje se mogućnost kompaniji da izradi studiju izvodljivosti na više lokacija u Sarajevskom kantonu te predloži Vladi KS zahtjeve za eventualna buduća ulaganja.



Šeik Mohammed Al Shaibani jedan je od pet najbogatijih monarha svijeta, a njegovo bogatstvo se procjenjuje na više od 20 milijardi dolara. Do sada je pokrenuo i nadzirao brojne projekte u svom emiratu, među kojima su najpoznatiji "Palm Islands" te superluksuzni hotel "Burdž el Arab".







Potpisivanju Memoranduma, između ostalih, prisustvovali su predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara te delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Fahrudin Radončić.





