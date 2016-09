Jelka Milićević

Partneri vladajuće koalicije (SDA, SBB i HDZ-a BiH) na dvodnevnim razgovorima, analizirajući pripremu rada sjednica, usuglašavanja otvorenih pitanja i predlaganje određenih zakonskih rješenja za Parlament i odluka u nadležnosti Vlade FBiH, uspješno su definirali pravce aktivnosti u vezi s aktuelnim problemima na federalnom nivou - izjavila je u intervjuu za Fenu dopremijerka FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Na ovim razgovorima je između ostalog zaključeno, kaže Milićević, da je zdravstvo žrtva određenih aktivnosti to jest jedinstvene stope PDV-a, kao i određenih oslobađanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.



Istovremeno, akteri sastanka, ističe, utvrdili su da ima propusta u organizacijama samih zdravstvenih ustanova, pri čemu su jasno rekli da rješavanje pitanja iz zdravstvenog sektora mora ići u dva pravca.



- Jedan je restrukturiranje zdravstva. To je proces koji će trajati dvije, tri godine i u kojem ćemo sigurno imati tehničku pomoć Svjetske banke - rekla je Milićević.



SDA, SBB i HDZBiH saglasni su, po njenim riječima, da se u drugom pravcu aktivnosti - interventno moraju naći sredstva koja će pomoći, primjerice, bolničkim centrima u Sarajevu, Tuzli i Mostaru.



Pri tome su učesnici sastanka otvorili „pitanja namjenskih prihoda, odnosno mogućnosti akciza i podrške u proračunu“.



- Kao izvršna vlast izjasnili smo se da je u proračunu to teško postići. Pored predloženih izmjena zakona kojima se predviđa povećanje akciza za 15 posto, što bi bilo namijenjeno za izgradnju autocesta, Federacija je bila zagovornik za niske akcize za zdravstvo, a tiču se akciza na pivo, bezalkoholna gazirana pića. O tome nema jedinstvenog političkog stava, jer je to nešto u čemu se razlikujemo u Federaciji, Republici Srpskoj i na razini Vijeća ministara BiH - izjavila je Milićević, sugerirajući da se ovo pitanje mora podići na višu razinu.



Govoreći o nastojanjima da se postigne saglasnost o usvajanju izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću Milićević ističe da je ona na sastanku podsjetila na činjenice da su izmjene ovog zakona krenule iz Parlamenta FBiH, nakon čega je postignut kompromis da se u okviru Vlade naprave zmjene i u njih pokuša ugraditi sve ono što je moguće iz inicijativa predloženih u Federalnom parlamentu.



- Čak smo imali formiranu Komisiju, uime Vlade i ministarstva, što je rezultiralo ponuđenim zakonskim rješenjem. Međutim, kada je taj prijedlog došao na Vladu doživio je drastične izmjene - ističe ona.



Ministarstvo finansija se ogradilo od takvog zakonskog rješenja.



- Rekli smo ako je to odluka Vlade neka tako izmijenjeni Zakon ide u parlamentarnu proceduru, pri čemu Ministarstvo ne može biti ni tumač zakona, te ga nismo pojašnjavali ni u Predstavničkom, a niti Domu naroda Parlamenta FBiH - naglasila je ona.



Na taj način sada je, ističe, prebačena odgovornost na one koji će usvajati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, koji je po njenom mišljenju pun tehničkih propusta radi čega će biti „otežano njegovo praćenje“.



Ministarstvo je od međunarodnih institucija zatražilo analizu Prijedloga u vezi s kojim se, smatra, stalno nešto imputira.



- Naše sve analize ukazuju da sadašnji prijedlog izmjena i dopuna neće ostvariti povećane prihode, kako se govori, već će donijeti smanjene prihode - tvrdi federalna ministrica finansija.



Kaže da je i prijedlog Ministarstva bio da porez na dobit od igara na sreću i sve registracije od dozvola budu prihod proračuna Federacije.



Po uplatnim mjestima, uplate i ti dobici su porez na dohodak tog mjesta u kojem se priređuju igre na sreću i nije tačno, ističe, da to zavisi od sjedišta kladionica, za koje se često naglašava kako su na prostorima gdje žive Hrvati.



- Općenito, sve je to previše pušteno u javnost i previše paušalnih ocjena se daje. Zato smo zatražili neovisnu analizu od međunarodnih institucija, koju očekujemo u narednom periodu. Željeli smo biti van svih političkih procesa zbog čega se o tom pitanju nismo očitavali u medijima, da bismo smirili situaciju i da bismo realno pričali bez povišenih tenzija - rekla je Milićević za Fenu.







