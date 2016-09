Vjekoslav Bevanda

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda najavio je da bi prva tranša od 154,1 milion KM od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) trebala biti realizovana do kraja sedmice.

Bevanda je naveo da je za to potrebno odobrenje Izvršnog odbora MMF-a, koji zasjeda danas, te da nema razloga da odgovor ne bude pozitivan, prenosi Srna.



"Ministarstvo finansija i trezora BiH pripremilo je sve tehničke detalje i poduzelo aktivnosti u saradnji sa Centralnom bankom BiH kako bi odmah bila uplaćena prva tranša. To će biti učinjeno u već uobičajenom omjeru, trećina za Republiku Srpsku, odnosno 51,4 miliona, a dvije trećine za FBiH ili 102,7 miliona KM", rekao je Bevanda za "Glas Srpske".



Kada je riječ o realizovanju dogovorenog i usuglašenog u pismu namjere MMF-u, Bevanda očekuje da će tokom sljedeće posjete izaslanstva MMF-a u fokusu biti priprema budžeta za iduću godinu.



"Institucije BiH i ove godine imaju na raspolaganju 750 miliona KM s jedinstvenog računa, a 950 miliona za funkcionisanje, uz obavezu planiranja sredstava za otplatu vanjskog duga", rekao je Bevanda.



On je ocijenio neutemeljenim komentare da je novac potreban za krpljenje budžetskih rupa, a ne za reforme, dodavši da međunarodne institucije, poput MMF-a, odobravaju finansijska sredstva za tačno utvrđene projekte.



Govoreći o povećavanju trošarina nakon što je Vijeće ministara BiH izmijenio prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, Bevanda je ponovio da neusvajanje izmjena i dopuna Zakona o trošarinama kao i dva prateća zakona mogu napraviti problem s MMF-om i drugim finansijskim institucijama, prvenstveno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD)



"Prijetnje zastupnika da neće glasati za izmjene mogu nas uvesti u nepotrebne avanture. Treba odlučiti hladne glave u interesu svih nas", rekao je Bevanda.



On vjeruje da će zahtjev BiH za članstvo u Evropskoj uniji 20. septembra dobiti zeleno svjetlo.





Biznis.ba