Ismir Jusko

U zgradi Predsjedništva BiH danas se održava sastanak lidera stranaka koalicionih partnera u FBiH SDA, SBB-a i HDZ-a Bakira Izetbegovića, Fahrudina Radončića i Dragana Čovića.

Pored njih, sastanku prisustvuju i predsjdenik FBiH Marinko Čavara, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, ministrica finansija FBiH Jelka Miličević, državni ministar saobraćaja Ismir Jusko, potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović. Najvjerovatnije će se razgovarati i o akcizama, odnosno predloženim izmjenama Zakona o akcizama, čije bi donošenje omogućilo povećanje akciza na naftu i naftne derivate u iznosu od 15 feninga, što bi bilo namijenjeno za gradnju cestovne infrastrukture BiH. Pored toga jedna od tema trebao bi biti Zakon o igrama na sreću, privatizacija javnih kompanija te druge teme koje su već neko vrijeme otvorene.



- Sastanak lidera u zgradi Predsjedništva BiH još uvijek traje. Sastanak je prvi napustio ministar prometa i komunikacije BiH Ismir Jusko, koji je po izlasku iz zgrade novinarima kazao da je zaključeno da se mora ubrzati dinamika izgradnje autoputa na Koridoru 5C kao i izgradnja svih priključnih brzih cesta.



- Mi više nemamo vremena za čekanje. Predviđeni rokovi koji su prije bili morali su biti pomaknuti. Po ovoj dinamici mi bi završili koridor za nekih 10 do 15 godina, što je apsolutno neprihvatljivo - kazao je Jusko. On je dodao da je cilj ovog sastanka da se definiraju prioriteti te jedan novi koncept planiranja i izgradnje autoputa i cesta.



Zgradu Predsjedništva BiH napustio je i direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović. On je novinarima izjavio da je liderima koalicije predočio rezultate rada ove institucije. Istakao je da nije bilo pritiska na Poreznu upravu te da će ova institucija nastaviti raditi pravedno i racionalno, dodajući da je politika prisutna samo do zakona.





Biznis.ba / Avaz