Dragan Čavić

Kandidat za gradonačelnika Banjaluke ispred Saveza za promjene Dragan Čavić rekao je da će, ukoliko na predstojećim lokalnim izborima dobije povjerenje građana, već sljedeće godine do pet odsto budžetskih sredstava biti uloženo u nabavku nove tehnologije za razvoj preduzeća i zapošljavanje.

Čavić je precizirao da za budžet od 120 miliona KM to iznosi oko šest miliona KM, koji će biti namijenjeni preduzećima kao podrška za otvaranje novih radnih mjesta.



On je na konferenciji za novinare u Banjaluci poručio da je stvaranje novih radnih mjesta i novog privrednog ambijenta prioritet u njegovom planu za razvoj grada na Vrbasu.



"Administrativna služba grada i kancelarija gradonačelnika biće stalno dostupni i otvoreni za sve koji budu imali u planu zapošljavanje", rekao je Čavić.



Prema njegovim riječima, velika šansa za zapošljavanje mladih ljudi je oblast informacionih tehnologija, u kojoj je konstantno prisutna potreba za novim kadrovima.



Navodeći da u Banjaluci postoji veliki broj malih firmi koje se bave informacionim tehnologijama i koje prave softverska rješenja i prodaju ih širom svijeta, Čavić je upozorio da na ovim prostorima za njih niko ne zna.



"Razvićemo program podrške IT sektoru, tako što će grad svake godine finansirati šestomjesečnu edukaciju 250 mladih ljudi, kako bi se osposobili za razvoj ovih tehnologija", poručio je Čavić.



On je dodao da će, u okviru reorganizacije Gradske uprave, organizovati edukaciju ljudi za rad na projektima po standardima EU radi privlačenja sredstva iz IPA fondova.



Biznis.ba / SRNA