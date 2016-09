Foto: Biznis.ba

Ministarstvo privrede KS-a i Sarajevska razvojna agencija - SERDA potpisali su danas u Sarajevu Ugovor o subvencioniranju kamatne stope u okviru Kreditno-garantnog fonda (KGF) SERDA.

Na ceremoniji potpisivanja istaknuto je da je Ministarstvo privrede KS-a osiguralo sredstva za subvencioniranje kamate u visini od tri posto, čime bi ona iznosila od 0,5 posto godišnje fiksno, što bi sredstva KGF SERDA trabalo učiniti najpovoljnijim kapitalom za privrednike Kantona Sarajevo.



Privrednicima su dostupni krediti od 5.000 do 200.000 KM, s periodom otplate od pet godina i mogućnošću korišćenja grace perioda od jedne godine, a namijenjena su malim i srednjim preduzećima s izuzetkom onih iz sektora poljoprivrede, igara na sreću i ugostiteljstva.



Ministar privrede KS-a Muharem Šabić izjavio je da na ovaj način nastoje poboljšati uvjete poslovanja i konkurentnost malih i srednjih preduzeća, a posebno onih iz oblasti drvne i metalske industrije, te turizma i IT sektora, koje je Vlada KS-a odredila kao strateške.



Dodao je da SERDA odabrana jer ona svojim kapacitetima može pomoći privrednicima kojima nekad nije problem samo doći do poticajnih sredstava nego i kvalitetno prezentirati projekt kreditorima.



Viši menadžer SERDA-e Zinaida Porobić rekla je da KGF SERDA raspolaže s 20 miliona KM, a partner u tom projektu im je Union banka, koja će i implementirati projekt u saradnji sa SERDA-om.



