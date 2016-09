Mirko Šarović

Najgore vrijeme za ekonomiju je predizborno vrijeme. U ovom ludom periodu ekonomske teme ostaju po strani, jer se političari bave drugim pitanjima i podižu tenzije, nekada čak i vještačke, ocijenio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, gostujući u prvoj ovosezonskoj emisiji Kapital na TV1.

"Aktuelna politička situacija negativno utiče na ekonomiju i priliv investicija. Moj stav je da je bilo nepotrebno organizovanje lokalnih izbora u ovoj godini, jer je to izgubljeno vrijeme. Vjerujem da se mogi slažu sa mnom. Radujem se vremenu poslije 2. oktobra", poručuje Šarović.



Najavljeni referendum u RS nije, kaže, u fokusu njegovog interesovanja, jer kao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH razmišlja o stvarima koje su njegov prioritet.



Jedno od takvih pitanja je odluka Kancelarije za veterinarstvo BiH o obustavljanju inspekcijskog nadzora nad namirnicama animalnog porijekla na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Na upit da li će ona prouzrokovati nove probleme u izvozu mesa u Tursku, ministar spoljne trgovine i ekonomskih kategorično odgovara - zastoj izvoza nije opcija.



"Mislim da je to pitanje za koje sigurno imamo dovoljno vremena da nađemo odgovarajuće rješenje. Kancelarija za veterinarstvo nema svoju kancelariju na samom aerodromu i koristi usluge sa granice. Otežano posluju i to je na neki način upozorenje svima nama da obratimo pažnju na unutrašnju organizaciju ove važne institucije. Naćićemo odgovarajuće rješenje bez dizanja tenzija. Tu je Ministarstvo i Savjet ministara BiH. Naći ćemo odgovarajuće rješenje i ni u kom slučaju neće doći u pitanje izvoz za Tursku", potcrtava on.



Govoreći o problemu izboza voća i povrća u Rusiju, navodi da će ministarstvo na čijem je čelu preduzeti sve aktivnosti da bi se ispunile preporuke od ruske fitosanitarne inspekcije, odnosno da bi se u saradnji s nadležnim entitetskim tijelima osiguralo da BiH izvozi voće i povrće u Rusku Federaciju prema onim standardima koje traži ruska strana.



Ministarstvu je, podsjeća, dostavljen izvještaj Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije, čiji su stručnjaci boravili u BiH od 17. do 20. augusta,



"Ruski inspektori pronašli su niz zamjerki kada je u pitanju ispunjavanje standarda ruske strane. Ono što je pozitivno jeste da su utvrdili da BiH ima potencijale i mogućnosti za značajno povećanje obima isporuka voća i povrća u Rusku Federaciju, znatno više nego što je bio izvoz u prvoj polovini 2016. godine. Od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa traže da se ono uspostavi kao institucija koja će unutar zemlje zajedno sa drugim institucijama srediti stanje kada su i pitanju standardi i ispunjavanje uslova za izvoz u Rusiju. Traže takođe da ih obavijestimo da smo prihvatili preporuke i to će biti signal za ukidanje blokade izvoza", pojašnjava Šarović.



Iako je Ministarstvo preduzelno sve aktivnosti, ključ je u uređenju odnosa u entitetskim nadležnim institucijama.



"Potpuno je jasno gdje su adresirani problemi, ali mislim da je moguće ispoštovati uslove koje straži ruska strana", navodi Šarović.



U emisiji Kapital, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH govorio je i o mogućnosti izvoza mesa u Rusiju, najavivši da će od 11. septembra u BiH boraviti ruska inspekcija za hranu životinjskog porijekla. Plan je da posjete 20-ak izvoznih objekata koji su se ranije prijavili Kancelariji za veterinarstvo BiH.



"Time bismo otvorili vrata za rusko tržište. Mišljenja sam da imamo šansu dobiti pozitivnu ocjenu, uprkos strogim kriterijumima ruske strane", konstatovao je on.



Osvrćući se na generalne pokazatelje vanjskotrgovinske razmjene, Šarović je potvrdio da se u prvih šest mjeseci 2016. godine bilježi rast izvoza za oko tri posto.



"Podaci govore da imamo povećanje izvoza za 125 do130 miliona KM. Izvezli smo 4,5 milijardi KM. Takođe, smanjen je spoljnotrgovinski deficit i pokrivenost uvoza izvozom sada iznosi više od 58 posto. U istom periodu prošle godine, bio je oko 56 posto", pojašnjava Šarović, te dodaje da se radi o pristojnom i ohrabrujućem povećanju.



"Ako ovaj trend zadržimo do kraja godine, mogli bismo reći da smo ostvarili pozitivan rezultat", zaključio je Šarović, gostujući u emisiji Kapital na TV1.



Biznis.ba