Fadil Novalić

Kao prioritet u 2016. godini određena je prodaja manjinskih udjela, posebno u društvima koja bilježe poteškoće u poslovanju, a po osnovu prodaje planirana su sredstva u budžet, sa namjerom da ih Vlada usmjeri na saniranje penzionog fond. Konsekventno, ovim bi se omogućila redovna isplata penzija – izjavio je za Fenu premijer Federacije BiH Fadil Novalić pojašnjavajući namjeru prodaje manjinskih udjela u određenim poduzećima.

Odgovarajući na upit o privatizaciji privrednih društava koja je ovih dana izazvala veliku pažnju javnosti i medija Novalić je kazao da se ovdje ne radi o privatizaciji, već o prodaji manjinskih udjela vlade u tim poduzećima. Podsjeća da su ova privredna društva već prošla proces privatizacije.



-U okviru Akcionog plana za realizaciju Reformske agende, Vlada Federacije BiH je, u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u preduzećima s državnim kapitalom, izvršila klasifikaciju privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, na način da se identificiraju ona koja su održiva i ona koja to nisu. Kao prioritet u 2016. godini određena je prodaja manjinskih udjela, posebno u društvima koja bilježe poteškoće u poslovanju, a po osnovu prodaje planirana su sredstva u budžet, sa namjerom da ih Vlada usmjeri na saniranje penzionog fond. Konsekventno, ovim bi se omogućila redovna isplata penzija. Drugim riječima, uvidom u dugovanja i pregledom isplate dobiti, Vlada FBiH se opredjelila da zaustavi očekivano „krpljenje“ nekadašnjih tržišnih lidera budžetskim novcem koji je namijenjen penzionerima, borcima, te razvoju poljoprivrede, turizma, zapošljavanju itd. Analizom stanja u Sarajevo-osiguranju (45,49% udjela) i Fabrici duhana Sarajevo (39,9% udjela) zaključeno da su ova dva privredna društva izložena poteškoćama u poslovanju i da im je potrebno osigurati strateške investicije. Što se tiče Bosnalijeka, razlog za prodaju je nemogućnost uticaja na poslovanje radi malog postotka vlasničkog udjela (19,2%) – ističe premijer Federacije.



On kaže da se Vlada odlučila na prodaju državnog kapitala putem berze je najtransparentniji oblik prodaje kojim se prevenira bilo koja vrsta malverzacija, te kojim se osigurava to da su potencijalni kupci isključivo strateški investitori zainteresovani za nastavak poslovanja i zadržavanje radnika, a ne oni čije je zanimanje fokusirano isključivo na imovinu privrednih društava.



Komentirajući navode po kojima ove tri kompanije doprinose budžetu Federacije BiH, Novalić kaže da treba sagledati realno stanje u njima.



-Prema analizama koje je izradio novi menadžment, Sarajevo osiguranje je u minusu 31 milion KM, te u budžet Federacije, dugi niz godina, nije uplatio niti jednu KM, iako je Vlada FBiH, 2009. godine, svojom odlukom ovoj kompaniji dala grant, odnosno bespovratna sredstva u iznosu od 16 miliona KM radi očuvanja tržišne pozicije i radnih mjesta. Što se tiče Fabrike duhana Sarajevo, iznos dividendi koje uplaćuje u federalni budžet kontinuirano pada. Na primjer u 2010. je po osnovi dividende uplaćeno 2 miliona KM, dok je u 2016. taj iznos prepolovljen. Prema svim ključnim pokazateljima poslovanja, može se očekivati dalji trend opadanja, što ne znači da je samo dalja isplata dividendi upitna, već i da je ugrožen opstanak ovog privrednog društva. Kada je u pitanju Bosnalijek, u posljednjih sedam godina ova kompanija je isplatila Vladi oko 600 hiljada KM dobiti, što je manje od 100 hiljada KM godišnje. To znači da bi Vladi FBiH trebalo preko 200 godina da naplati onoliko koliko vrijedi njen udio, odnosno 20 miliona KM. Iz svih navedenih činjenica i analiza jasno je da se ne radi o „državnom blagu“ koje se rasprodaje u bescjenje, već se radi o spašavanju vrijednosti državnog kapitala i očuvanju radnih mjesta, što je prioritet ove reformske vlade – zaključuje premijer Novalić u razgovoru za Fenu.





(FENA)