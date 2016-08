Mirko Šarović

Kao što je jučer "Dnevni avaz" pisao, zabrana izvoza voća i povrća iz BiH u Rusku Federaciju ostaje do daljnjeg na snazi, jer je ruska inspekcija, koja je boravila u BiH od 17. do 20. avgusta, utvrdila značajne nedostatke naše fitosanitarne kontrole, potvrdio je za "Avaz" ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

On je dodao da su Rusi ostavili prostor da BiH otkloni nedostatke, ako želimo izvoziti u Rusiju.



Strožiji od EU



- Njihovi standardi strožiji su čak i od onih EU, a nakon svoje posjete jasno su poručili da BiH može izvoziti, ali da prije toga treba ispuniti njihove uslove. Nekoliko je zamjerki već objavljeno, u prvom redu problem je izdavanje fitosanitarnih certifikata, oni traže potpuno jasna pravila u tom smislu, i to kada je riječ o njihovoj zaštiti i dostupnosti - pojasnio je Šarović.



Ministar vanjske trgovine naglasio je da Rusi žele da ti certifikati budu pravilno osigurani i da ne budu dostupni trećim osobama.



- Također, imaju zamjerke na postupanje inspektora na terenu i zamjerke fitosanitarnim inspektorima u oba entiteta. Primijetili su da ima i bjanko ovjerenih certifikata i za njih je to apsolutno neprihvatljivo, to je čak izazvalo ozbiljnu sumnju u kompletan sistem nadzora u BiH. Imaju zamjerke na uslove pakiranja, kako se ne bi vršio reeksport robe preko BiH - kazao je Šarović.



Dodao je da je posebno izdvojena zamjerka na tretiranje pesticidima, što je vrlo važno pitanje zbog zaštite zdravlja ljudi.



- Sve je to u nadležnosti entitetskih institucija, ali oni traže od Ministarstva da ih obavijestimo kada BiH ispuni ove uslove i to će biti taj ključni moment kada će zabrana biti ukinuta. Oni traže tu jednu adresu u BiH koja će biti međunarodni kontakt i Ministarstvo će odgovoriti u tom smislu – pojasnio je Šarović.



On je istakao da će cijelu iduću sedmicu Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) posvetiti ovom problemu, iako nema direktne nadležnosti.



Državno tijelo



Ova situacija neodoljivo podsjeća na problem koji je naša država imala kada je bila riječ o izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u EU. Jedina institucija iz BiH koja se spominje u izvještaju ruske inspekcije je MVTEO, što nedvojbeno ukazuje na to da Rusku Federaciju ne zanima nijedan drugi nivo osim onog državnog.



Rusija izričito traži jednu adresu s kojom će razgovarati i jednu odgovornu instituciju koja će garantirati sigurnost proizvoda biljnog porijekla koji se izvoze iz BiH. Problem s izvozom mlijeka riješen je tako što je Ured za veterinarstvo u BiH zadužen, kao državno tijelo, da kontrolira kvalitet hrane životinjskog porijekla. Ova trenutna situacija može biti riješena na isti način, s obzirom na to da postoji državno tijelo koje može preuzeti na sebe tu odgovornost, a radi se o Uredu BiH za zdravlje bilja.



Hasić: Štete su znatne



Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Husein Hasić rekao je za "Avaz" da su štete već nastale i da će se najvjerovatnije ponoviti situaciji kao i s izvozom kornišona iz BiH.



- Štete su znatne, sve što je bilo namijenjeno za izvoz u Rusiju, sada će biti smješteno u hladnjače na određeno vrijeme, a ostalo će se ili baciti ili će farmeri pokušati da urade destilat kako bi barem određeni dio spasili. Uprkos teškoj situaciji u poljoprivredi BiH, mi se opet susrećemo s problemima koji bi trebali biti u nadležnosti države. Jednostavno, nije se blagovremeno intervenisano, pa se sad susrećemo i s ovim problemom, a cijenu će platiti proizvođači - naglasio je Hasić.





Biznis.ba / Avaz