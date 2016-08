Mladen Bosić

Lider Srpske demokratske stranke (SDS) Mladen Bosić ukazao je danas da predsjednik RS-a Milorad Dodik pokušava da referendum o Danu RS-a iskoristi za svoju političku dobit, a ne dobit RS-a i njenog naroda.

Smatra da cilj referenduma nije da se riješi pitanje 9. januara, nego da se utiče na rezultat lokalnih izbora, a da se radi o političkoj manipulaciji govori, kaže, i datum za koji je najavljeno izjašnjavanje građana, 25. septembar.



- Mnogi su se priključili ovoj igri, ali SDS ne treba da učestvuje u tome, jer to nije u interesu naroda - konstatovao je lider SDS-a.



SDS neće ni na kakav način opstruisati najavljeni referendum, već će, kako je dodao, „raditi sve ono što zavisi od nas da drugi referendum u istoriji RS uspije".



Podsjetio je i da je prvi referendum održan 1993. kada se glasalo o Vens-Ovenovom planu i da je tada Dodik glasao za plan prema kojem nikada ne bi postojala RS.



Na Skupštini SDS-a danas u Bijeljini, Bosić je naglasio da RS treba da promjeni svoje strateške prioritete i od politike učestvovanja u produkovanju političkih kriza zbog mobilizacije glasačkog tijela oko lažnih zaštitnika nacije, na politiku smirivanja strasti i stabilizacije kako bi dali šansu da se privreda i društvo izvuku iz spirale propadanja.



Pozvao je sve aktere na političkoj sceni u BiH i regionu na razum i odgovornost za budućnost sljedećih generacija, naglašavajući da je strateški cilj SDS-a izvući RS iz spirale propadanja.



Ukazujući na potrebu zaokreta u kursu kojim ide RS, lider SDS je rekao da je neophodno obezbijediti funkcionisanje pravne države, bez čega nema efikasnih reformi ni mogućnosti da se RS izvuče iz začaranog kruga propadanja i siromaštva.



Po Bosićevim riječima, krupni kriminal pod patronatom korumpiranih pojedinaca iz vrha vlasti dostigao je ogromne razmjere, a korupcija je postala svakodnevnica koju pravosuđe u RS i BiH toleriše.



- Korumpirani tužioci ne žele da rade svoj posao. Naprotiv, oni su postali zaštitnici vrha kriminalne piramide u RS i BiH, a i sam pravosudni sistem je ušao u kandže korupcije - rekao je Bosić, navodeći da se to ne odnosi na sve sudije i tužioce, već one koji su donijeli odluke da zaštite odgovorne za kriminal u Bobar banci, Banci Srpske, „Birču“ iz Zvornika i mnogih drugih afera pljačke više milijardi maraka narodnih para.



- Sve to je izrodilo jedan poseban novi vid korupcije – političku korupciju - koja razjeda demokratiju u RS – dodao je Bosić i ocijenio "bremenitim" politički treuntak u kome se nalazimo u 'predvečerje' lokalnih izbora.



Naglašavajući da su kandidati SDS-a za gradonačelnike, načelnike i nosioci lista za odbornike skupština lokalnih zajednica velika politička snaga, Bosić je rekao da se radi o ljudima od integriteta iza kojih postoje rezultati, djela i povjerenje građana.



Upozorio da se trenutno nalazimo u političkom trenutku, koji po mnogo čemu liči na devedete iz prošlog vijeka, apelujući na političke aktere da svojim politikama i željama da vladaju i po cijenu konflikta ne oduzimaju budućnost i sljedećim generacijama.



Osvrćući se na stanje u RS, BiH i regionu , Bosić je rekao da zbog interesa srpskog, ali i ostalih naroda koji žive na ovom geografskom prostoru, treba smoći snage i izaći iz spirale konflikta i sukoba.



- To je moguće samo ukoliko i drugi politički faktori prihvate da je prioritet to kako povećati zaposlenost, kako pokrenuti privredu i kako obezbijediti vladavinu zakona podjednako za sve - rekao je Bosić.





Biznis.ba / FENA