Mirko Šarović

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa učestvovao je u raspravi panela “Prednosti regionalne energetske saradnje“, koji je održan u sklopu Dubrovnik foruma 2016. Kaže da je u ime BiH istakao želju da dio Jonsko-jadranskog plinovoda (IAP) ide kroz Neumski zaljev, te je ukazao na potrebu pokretanja regionalnih projekata u obasti hidro potencijala koji je nedovoljno iskorišten.

“Dubrovnik forum ovoga puta je bogatiji nego ranije sa mnogo više inicijativa. Osnovna današnja tema bila je energetika, a o njoj nisu raspravljali samo ministri, nego su tu bili i predstavnici važnih kompanija iz oblasti energije, gasa i nafte. Dominirale su teme regionalnog povezivanja naftovodom i gasovodom iz izvorišta u Azerbejdžanu do naše regije. To su projetki TAP, odnosno IAP i BiH je izrazila svoj interes i privrženost regionalnim projektima i povezivanju, jer želi da im više izvora snabdjevanja i nafte i plina, kako bi se obezbijedila sigurnost snabdjevanja i benifiti za potrošaće kada je u pitanju cijena tih energenata. Izrazili smo interes da primarni vod ide preko BiH, bar kroz Neumski zaljev, jer mislimo da bi to našu zemlju učinilo jakim partnerom u ovom projektu. Svoj zahtjev smo izrazili i ranije, to uvažebe kolege ministri znaju i osjećamo da ima razumijevanja za taj bh. zahtjev. Vrlo je važno kakav stav ima Hrvatska, jer IAP najvećim dijelom prolazi kroz njenu teritoriju. Strateški je to bitno za BiH da bude u jednom dijelu priključena na tranzitni gasovod i optimista sam po tom pitanju“, rekao je Šarović.



Naveo je da su ”ovo ozbiljni projekti i vjerovatno će se utrošiti mjeseci i godine dok oni zažive”.



”Za realizaciju je potrebno mnogo novca i puno partnera zemalja, ali i kompanija koje će sve to isfinansirati. Svi smo nestrpljivi, voljeli bi da to bude što prije. No, mislim da ide u jednom pozitivnom pravcu. Podršku imamo iz različitih izvora, u prvom redu od Evropske unije“, istakao je Šarović.



Od ostalih projekata Šarović je tokom panela istakao da kada je u pitanju električna energija BiH nema problema sa snabdjevanjem, te da je lider u regiji u izvozu tog energenta, ali da postoje neiskorišteni potencijali.



“Pomenuli smo i u tom segemntu regionalni pristup i želju da zajedno sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom radimo na neiskorištenim hidro potencijalima, u oblasti zelene energije. Hidro potencijal na Drini i Tari su aranžman sa Crnom Gorom i vjerujemo da postoje šanse da obnovimo priču o tom značajnom projektu, kao i o projektu sa Hrvatskom pod nazivom Dubrovnik II. Mislimo da ima interesa i jedna i druga strana i smatramo da su to neki od naših regionalnih prioriteta i da je korisno, jer će donijeti benifite svakoj od zemalja”, naglasio je Šarović.



Ministar Šarović govorio je i o izvještaju ruskih fitosanitarnih inspektora koji su prilikom obilaska proizvodnih pogona u BiH utvrdili niz nepravilnosti, zbog čega zabrana izvoza poljoprivrednih proizvoda iz BiH u Rusiju i dalje osrtaje na snazi.



“Ruski inspektori su jasno definisali koji su naši nedostaci. Oni ne žele mijenjati naš sistem unutar zemlje, ali žele da daju pravila i uslove pod kojima neko može da izvozi u Rusiju. Ukazali su da je najveći problem fitosanitarnoj inspekciji, zatim na problem zdravstvene ispravnosti voća i povrća, te pakiranja. Ministarstvo će biti vrlo aktivno kako bi ove nedostatke što prije otklonili. Rusija sa svoje strane traži od ministarstva da nadležnu rusku službu obavijesti o trenutku otklanjana nedostatak kako bi se mogla ukinuti zabrana. Nadam se da će to biti vrlo brzo“, zaključio je Šarović.



Drugog dana Dubrovnik foruma osim ministarskog panela sa temom “Geopolitički izazovi“, biće održano još nekoliko panela o jačanju sigurnosti Evropske unije, energetskoj sigurnosti i prednostima energetske razmjene, te o saradnji u regiji Jadran - Baltik - Crno more, ali i o povezivanju sjevera i juga Evrope kroz LNG terminale.



Dubrovnik forum iskoristila je i Gospodarska komora Hrvatske koja je u sklopu ovog velikog političkog događaja organizovala panel “Gospodarstvo - nove prilike za saradnju“. Svrha ovog panela bila je rasprava u okviru koje će predstavnici gospodarskih komora razmijeniti ideje o budućoj saradnji i perspektivama privrednih odnosa u regiji, s fokusom na realizaciju projekata iz područja energetike i infrastrukture.



Dubrovnik forum je nasljednik Croatia summita koji je po prvi put u Dubrovniku održan u julu 2006. godine pod nazivom “Zaokruženje evropske južne dimenzije: vrijednosti koje nas povezuju“. Ovogodišnji Dubrovnik forum održan je pod pokroviteljstvo predsjednice Hrvatske Grabar-Kitarović u hotelu “Palace“ u Dubrovniku.





Biznis.ba / AA