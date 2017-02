Foto: Arhiv

U Trebinju je prošle godine najskuplji stan prodat za 350.000 KM, a kupio ga je Srbin koji živi i radi u Švajcarskoj.

Riječ je o stanu od 180 metara kvadratnih u strogom centru grada, sa velikom terasom, podnim grijanjem, prvoklasnom keramikom, parketima i galanterijom, koja je kupac u gotovini platio u predgradnji.



"Ovakvi stanovi prave se prema specijalnim zahtjevima i kupci najčešće veći dio enterijera urade sami. Bilo je želja poput ugradnje pametnog svjetla, elektronskih podizača roletni, luksuznih kamina, ali to dodatno plaćaju i angažuju izvođače radova prema svom izboru", rekao je Srni jedan od investitora.



U prošloj godini luksuznih penthausa prodato je dvadesetak, površine od 120 do 180 metara kvadratnih, po cijeni od oko 2.000 KM po metru kvadratnom.



"Ukoliko kupac želi posebnu galanteriju, italijansku keramiku i drugi luksuz plaćaju i do 400 maraka više po metru kvadratnom u odnosu na kupce standardnih stanova", kažu investitori i dodaju da luksuzne stanove uglavnom kupuju Trebinjci koji godinama žive i rade u inostranstvu, ali ima i domaćih kupaca.



Cijena standardnih stanova u Trebinju iznosi od 1.400 do 1.650 maraka po metru kvadratnom.









Biznis.ba / SRNA