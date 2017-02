Foto: Ilustracija

Najjeftiniji krov nad glavom trenutno se može obezbijediti u Prijedoru, dok će najviše novca za nekretninu morati da izdvoje oni koji žele da pazare u Trebinju.

Oni koji odluče da stan kupe u gradu na Sani, moraće da izdvoje od 900 do 1.300 KM po kvadratu, dok u Trebinju neće moći da nađu jeftiniji kvadrat od 1.555 KM.



Uprkos cijenama koje se nisu značajno promijenile u odnosu na prošlu godinu, u agencijama za prodaju nekretnina su nezadovoljni obimom posla i kažu da je kupaca sve manje.



Vlasnik agencije za nekretnine "VHS trejd" iz Prijedora Leonard Samardžija kaže da je prošla godina, sve do septembra, bila izuzetno loša kada je riječ o prodaji nekretnina.



- Stanovi manje kvadrature su uvijek traženiji, a nije rijetkost da penzioneri prodaju velike stanove i kupuju manje kako bi uštedjeli na režijama - dodao je Samardžija.



Vlasnik trebinjske agencije "Tviko" Vaso Milić ističe da je cijena stanova nešto niža nego lani, ali da je od početka ove godine prodaja znatno slabija.



- Ponuda je veoma dobra, ali je potražnja opala. Najviše kupuju stanovnici RS, a ima i kupaca iz Dubrovnika, kojima su ove cijene veoma pristupačne - rekao je Milić i dodao da su najtraženiji stanovi do 50 kvadrata.



Prodaja ne cvjeta ni u najvećem gradu RS. Vlasnik banjalučke agencije "Euroagent" Senka Gatarić-Vasilić ističe da je od 2008. godine sve manje posla za prodavce nekretnina.



- Prodajemo polovne stanove, čija je cijena po kvadratu od 1.300 do 2.000 KM. Trenutno je veliko zatišje, nema kupaca - kazala je Gatarić-Vasilić.



U Agenciji za nekretnine "Fakom" u Banjaluci kažu da među zainteresovanim za kupovinu stanova ima i stanovnika Norveške i Kanade, koji su porijeklom sa ovih prostora.



- U zavisnosti od lokacije i cijene su različite. Tako za kvadrat u naselju Lazarevo treba izdvojiti oko 1.800 maraka, dok je cijena na lokacijama bližim centru oko 2.300 KM po kvadratu - rekli su u agenciji "Fakom".



U bijeljinskoj Agenciji za nekretnine "Alfa" kažu da na smanjenje potražnje utiče konkurencija, jer zgrade "niču" iz dana u dan, a u dobojskom preduzeću za građevinarstvo, trgovinu i usluge "Proda-Mont" takođe kažu da je prodaja opala u odnosu na prethodne dvije godine, a najviše se traže stanovi od 35 do 65 kvadrata.

Zemljište



Vlasnik agencije "Tviko" u Trebinju Vaso Milić kaže da raste interesovanje za kupovinu građevinskog zemljišta.



- Najskuplje parcele su u naselju Bregovi, gdje kvadrat košta 300 KM, dok su odnedavno zbog izgrađene infrastrukture na cijeni i placevi u naselju Hrupjela, gdje je za kvadrat potrebno izdvojiti 150 KM - rekao je Milić.



Prosječne cijene najjeftinijih kvadrata



Februar 2017. godine



Trebinje 1.555



Banjaluka 1.300



Prijedor 900



Bijeljina 1.100



Doboj 1.400



Februar 2016. godine



Trebinje 1.650



Banjaluka 1.300



Prijedor 900



Bijeljina 1.100



Doboj 1.500



Biznis.ba / Glas Srpske