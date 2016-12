Sarajevo / Biznis.ba

Bosna i Hercegovina je u posljednjih nekoliko godina postala primamljiva destinacija investitorima arapskih zemalja. U njenom glavnom gradu, ali i nekim drugim većim gradovima, već su izgradili poslovne prostore, stambene zgrade, vile i ostale komplekse namijenjene bh. i stanovnicima zemalja iz kojih dolaze investitori. Trenutno se u našoj zemlji priprema izgradnja nekoliko desetina rezidencijalnih naselja.

U Sarajevu i okolini trenutno je u izgradnji, ili se priprema izgradnja nekoliko desetina rezidencijalnih naselja čiji su vlasnici investitori iz arapskih zemalja.



Priča o investiranju u BiH posebno je popularna posljednjih godina, a naročito mjeseci. Postoje projekti o kojima je javnost upoznata, međutim ima i onih koji tek dolaze i čija se realizacija očekuje u narednom periodu. Stoga, krenimo redom.



Realizirani projekti



Sarajevo Resort Osenik, Hadžići, Sarajevo



Jedan od prvih projekata koji je započet u BiH, kada je riječ o ulaganjima investitora s Bliskog istoka, je Sarajevo Resort Osenik i to 2013. godine. U oktobru prošle godine je otvoreno ovo turističko-rezidencijalno naselje čiji je osnivač kompanija Gulf Real Estate.



Riječ je o namjenski projektiranom naselju koje će moći pružiti smještaj za 1.125 turista. Ukupna površina naselja iznosi 160.000 kvadratnih metara s vještačkim jezerom površine 12.000 kvadratnih metara, oko kojeg je raspoređeno 160 objekata.



Izgrađena su dva natkrivena bazena, hotel, restorani, sportski tereni, supermarket kao i mnogi drugi prateći objekti. U projekat je do sada uloženo više od 50 miliona KM. Iako je zvanično otvoren prije više od godinu dana, u Resort Osenik još niko nije uselio, niti su se kuće počele iznajmljivati. Razlog je, kako navode, to što kompleks još nije u potpunosti završen i što cijene kupovine i iznajmljivanja kuća još nisu definirane.



Rezidencijalno naselje Al Jazeera u Dobroševićima kod Sarajeva



U oktobru 2014. godine u Dobroševićima kod Sarajeva je otvoreno prvo arapsko rezidencijalno naselje Al Jazeera, čiji je investitor istoimena kompanija iz Kuvajta.



Rezidencijalno naselje Al Jazeera prvo je u općini Novi Grad Sarajevo, a kuvajtski investitor je izgradio 34 kuće. Vlasnici svih osim jedne, koju je kupio naš državljanin, su Kuvajćani.



U izgradnju ovog kompleksa kuvajtska kompanija uložila je pet i po miliona KM.



Objekti koji su u izgradnji



Tarčin Forest Resort



U toku je izgradnja Tarčin Forest Resorta, projekta vrijednog 45 miliona eura i to nedaleko od Tarčina kod Sarajeva. Prva faza izgradnje kompleksa Tarčin Forest Resort, koja je počela u martu ove godine, trebalo bi da bude završena krajem ove godine.



Tarčin Forest Resort se nalazi na brdu Vilovac kod Tarčina na površini od 350.000 kvadratnih metara i udaljenosti 15 minuta od aerodroma. Projektom je predviđena izgradnja Wellness & Spa hotela na površini od 6.000 m2, 22 stambene zgrade sa 176 stambenih jedinica, 135 individualnih stambenih objekata površine 150 m2, kao i dodatni sadržaji za rekreaciju u prirodnom okruženju.



Investitor projekta je TIDC - Tarčin International Development Company.



Buroj Ozone u Trnovu



Devetnaestog oktobra ove godine je polaganjem kamena temeljca počela gradnja najvećeg integriranog turističkog grada u jugoistočnoj Evropi - Buroj Ozone na području Prečkog Polja u općini Trnovo kod Sarajeva.



Kompanija Buroj International Group iz Dubaija počela je realizaciju projekta vrijednog 4,5 milijardi maraka, u okviru kojeg će, kako su najavili, na padinama Bjelašnice zasnovati novi grad.



Opremanje ovih prostora bit će provedeno po najvišim svjetskim standardima. U okviru turističkog grada Buroj Ozone bit će sagrađeno i sedamdeset superluksuznih hotela, a u nekima od njih se po relativno pristupačnim cijenama mogu kupiti apartmani.



Mnogi pojedinci će kasnije biti zaposleni u ovome gradu, kupovat će sebi stanove, apartmane, vile, izdavati ih i dobro zarađivati. Grad je otvoren za građane BiH i regiona, ali i za sve u svijetu kojima je potrebno mjesto za odmor ili poslovanje. Iza megaprojekta izgradnje turističkog grada u Trnovu stoji Internacionalna grupa Buroj, jedna od najuspješnijih kompanija na polju izgradnje i prodaje nekretnina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).



Orchid Resort



Tik uz naselje Osenik u Hadžićima kod Sarajeva se gradi slično naselje u koje investiraju Arapi pod nazivom "Orchid Resort".



O ovom projektu nema mnogo informacija, a sudeći prema videu koji je objavila investicijska kompanija putem posredničke agencije, i na ovom lokalitetu bit će sagrađene luksuzne vile, apartmani te ostali smještajni kapaciteti.



Također će biti izgrađeni i zabavni sadržaji za djecu, ali i odrasle.



Country Side Resort kod Hadžića



Apartmansko naselje Country side se nalazi u mjestu Crepljani, općina Hadžići. Lokacija apartmanskog naselja je u prelijepom prirodnom okruženju, na 770 metara nadmorske visine s čistim planinskim zrakom.



Radovi na izgradnji naselja su počeli u julu 2014. godine, a sve bi trebalo biti završeno sredinom 2018. godine. Površina zemljišta koje je u vlasništvu firme Rawasi Real Estate d.o.o. je 294.000 metara kvadratnih, od čega na naselje otpada 189.000 m2, a na adrenalinski park 105.000 m2.



Apartmansko naselje će biti zatvorenog tipa te će sadržavati: 108 individualnih stambenih jedinica, 11 objekata zajedničkog stanovanja (zgrada), što je ukupno 282 stana. Ukupno je planirano 390 stambenih jedinica u čitavnom naselju.



Također, apartmansko naselje će sadržavati i javne objekte, a to su: vještačko jezero, džamija, zgrada uprave sa supermarketom, hotel, cafe sa restoranom, spa i wellness centar...



Poljine Hills



Prije dvije godine kompanija Al-Shiddi je postavila kamen temeljac za izgradnju 214 luksuznih rezidencija na Poljinama u Sarajevu, a gradnja prvih vila je počela u septembru prošle godine.



Također prošle godine, u decembru, održana je prezentacija dosadašnjeg napretka na izgradnji naselja Poljine Hills, uz predstavljanje ogledne kuće. Ceremonija je ujedno bila i uvod u fazu 2 projekta, odnosno izgradnju deset stambenih zgrada sa 260 stanova i 20 poslovnih prostora, što sa prvom fazom projekta čini ukupno 500 stambenih jedinica.



Poljine Hills su bosanskohercegovački proizvod koji je direktno angažirao 20, a indirektno 70 bosanskohercegovačkih kompanija, pri čijoj realizaciji se maksimalno vodilo računa o okolišu i uštedi energije.



Ilidža Pearl Resort



Kuvajćani grade novo naselje u blizini Sarajeva koje će se zvati Ilidža Pearl Resort. Kompanija Al Diyar Real Estate & Al Diyar Construction gradit će rezidencijalno naselje na površini od 65.000 metara kvadratnih.



lidža Pearl Resort nalazit će se u planinskoj regiji, a kompanija koja gradi ovo naselje naziva ga arhitektonskim biserom. U njemu će se osim vila i apartmana nalaziti i umjetno jezero od 2.000 metara kvadratnih, objavili su.



Stanovnici ovog naselja će moći uživati u smještaju i sadržajima svjetske klase, rekreativnom centru, fitnessu, unutrašnjem bazenu, restoranima i kafićima. Odmaralište će imati prijevoz s aerodroma, turističku agenciju, firmu za iznajmljivanje automobila i poslovni centar.



Riječ je o luksuznom naselju s pet zvjezdica u koje će biti uloženo 13 miliona eura.



Almontaža - Ilidža



Kompanija Al-Diyar Real Estate & Al-Diyar Construction na Ilidži kod Sarajeva gradi stambeni kompleksa Almontaža koji je u fazi gradnje i za koji postoji veliki interes.



Ulaganje u projekat Almontaža-Ilidža je počelo s 13 miliona eura, ali postoji mogućnost da se taj iznos poveća do završetka radova. Projekat je započet 20. maja 2015. godine i do sada je završeno 50 posto radova.



Dema Resort na Hreši kod Sarajeva



Na području općine Stari Grad Sarajevo nalazit će se naselje Dema Resort, od nekih 30-ak vila. Investitor je nedavno na internetu objavio i prve snimke s gradilišta.



Najavljeni projekti i rezidencijalna naselja



Kompanija Al Mosa koja gradi naselje Duranovići u Hadžićima, u istoj općini je planirala gradnju naselja Sarajevo Sun s 58 vila, kao i naselja Green Hills Resort s 86 parcela. Ova općina u Kantonu Sarajevo u koju su investitori iz arapskih zemalja do sada najviše uložili, "planira ugostiti" i naselja Ourika resort, Anoor Resort i druga.



Kompanija Union Real Estate Company će u Vlakovu na Ilidži graditi naselje Vlakovo Resort.



Nekoliko naselja nalazit će se i u blizini oaze mira i popularnog sarajevskog izletišta Vrela Bosne.



Kuwait Investment Company je već dobila dozvole za gradnju vila, a na tom području žele graditi i druge kompanije. Malak Group Company također na Vrelu Bosne želi graditi naselje Malak resort.



Naselje Nebočaj u Vogošći



Iskustvo avanture i istinskog odmora moći ćete doživjeti u novom naselju koje će biti izgrađeno u mjestu Nebočaj u općini Vogošća.



Mjesto se nalazi na rijeci Bosni, a udaljeno je nekoliko minuta vožnje od autoputa i tek nešto više od 15 minuta od centra grada. Međunarodni aerodrom Sarajevo je udaljen nešto više od 20 minuta vožnje.



Kompleks Nebočaj će se prostirati na površini od 40.000 metara kvadratnih zemljišta sa 28 vila i dodatnim sadržajima kao što su džamije, plantaže, farme, biciklističke i pješačke staze.



Koncept održivog planiranja i beskompromisan fokus na kvalitetu su najbolji preduvjeti za dugoročno uvažavanje vrijednosti, što dodatno obećava atraktivna ulaganja u nekretnine.



Naselje Smrekovica Resort u Brezi



Luksuzno naselje treba niknuti i u Brezi, gdje kuvajtska kompanija Senabil želi graditi Smrekovica Resort. Projekt je nedavno prezentiran predstavnicima Općine Breza.



Tourist resort Smrekovica Breza nalazi se u blizini Sarajeva, tačnije 29 kilometara od Sarajeva. Naselje se nalazi u netaknutoj prirodnoj sredini. Vile sa dvorištem sadrže 86 stambenih jedinica, uključujući vilu s parkingom i vrtom. Postoje dva tipa ovakvih stambenih jedinica.



Vile u nizu sadržavaju 26 stambenih jedinica sa parkingom i 13 stambenih jedinica sa vlastitim vrtom. Postoje četiri tipa ovakvih vila. U kompleksu će se nalaziti restoran, wellness, fitnes, masaža, apartman, igralište za djecu...



Visoko Resort



U septembru prošle godine započeli su radovi na još jednom luksuznom Resortu pod imenom Al Waha Resort Visoko.



Al Waha Resort Visoko je zamišljen prvenstveno kao naselje zatvorenog tipa sa svim neophodnim uslugama osiguranja i infrastrukturom, što će zadovoljiti potrebe jednog modernog čovjeka koji neće biti u centru grada. Projektom je predviđena izgradnja 14 elitnih vila ili 26 apartmana, od toga su 12 dupleksi, a dva samostalne vile.



Al Waha Resort se nalazi na parceli površine 10.000 kvadratnih metara u naselju Čekrečije, općina Visoko.



Osim vila koje se grade i koje će krasiti ovaj Resort tu su i popratni sadržaji kao što su glavna recepcija, restoran, prodavnica, bazen i uređeni park sa spravama za vježbanje i sadržajima z a djecu.



Glavni investitor na ovom projektu je Q8 Gate d.o.o. društvo za posredovanje, nekretnine i usluge, koje je osnovano 2013. godine, sa sjedištem u Sarajevu, a čiji su investitori iz Kuvajta.



Jasno je da je riječ o još jednoj arapskoj investiciji u našoj zemlji, a kako govore arapski biznismeni koji investiraju kroz ovakve projekte u BiH, nijedna koja se izgradi iz njihovog kapitala, pa tako i ovakva naselja, neće propasti.



Još jedno luksuzno naselje u Visokom će biti Loulou Resort, a najavljena je i izgradnja naselja Gorani Resort i drugih.



Ovome dodajmo i to kako ovo definitivno nije konačan spisak arapskih investicija u BiH te se skoro svakodnevno pojavljuju novi potencijalni ulagači koji na ovom području vide dobru priliku za razvijanje i uspostavljanje poslovne saradnje. Masovna kupovina nekretnina u BiH je utjecala na porast cijena zemljišta, kuća, vikendica. Ovakvu pojavu ekonomski stručnjaci ocjenjuju pozitivnom.





Biznis.ba / Klix.ba