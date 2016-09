Novi Sad

Ekonomska kriza diktira uslove tržišta i utiče na tražnju stanova, te je obim prodaje u Novom Sadu znatno manji nego prije desetak godina.

Na tržištu nekretnina nema značajnijih promjena u odnosu na prethodne dve-tri godine, kažu u jednoj Agenciji za nekretnine.



"Osjeti se da na tržištu fali novca, kupovna moć je jako mala i to mi najbolje vidimo kroz zahtjeve. Kad nam se ljudi javljaju da traže neku nekretninu, to su uglavnom neke nekretnine do 20.000-30.000 eura i po tome vidite kakvo je stanje na tržištu. Zahtjeva za velike nekretnine praktično jako malo imamo", kaže Eleonora Vasić iz agencije za nekretnine.



Lokacija je jedan od osnovnih kriterijuma kada se formira cijena stana, te se tako u Novom Sadu stanovi na periferiji mogu naći za 600 eura za kvadrat, dok u centru ta cijena iznosi i 1.300 eura.



Prilikom izbora nekretnine kupce, osim cijene i lokacije, najviše zanima da li je objekat uknjižen.



Praksa pokazuje da se uglavnom izbjegava kupovina neuknjiženih stanova, ali postoje i drugačiji primjeri.



"Imamo situaciju da ljudi uđu u priču sa prodavcima takvih nekretnina i čekaju da prodavac završi legalizaciju, znači oni čak i kad i kaparišu takvu nekretninu i čekaju da se ta legalizacija završi da prodavac uknjiži nekretninu na svoje ime i oni da onda sklope kupoprodajni ugovor", kaže Eleonora Vasić.



Advokati takođe svojim klijentima prilikom izbora stana savjetuju da prvenstveno provjere da li je ona uknjižena na prodavca.



"Ukoliko nije uknjižena, onda treba da provjeri da li je dobijena građevinska dozvola i koji su razlozi zašto nije ista uknjižena. To može biti zato što se vodi postupak legalizacije kod Gradske uprave za urbanizam. Tako da to su u stavri razlike da li je uknjižena ili ne i u zavisnosti od toga kupac, budući vlasnik te nepokretnosti, treba na samom početku provjeri", objašnjava advokat Nenad Cvejić.



Dodaje da svojim klijentima savjetuje da uglavnom izbjegavaju nekretnine koje još nisu legalizovane, međutim, kupci se nerijetko odlučuju za takve upravo zato što im je cijena znatno povoljnija.







