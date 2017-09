T. C.

Magazin "Time" objavio je listu 46 žena koje mijenjaju svijet. Na listi se nalaze žene iz raznih segmenata života, a među njima su Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Serena Williams i Selena Gomez.

U intervjuima svaka od 46 žena podijelila je svoju misao vodilju i događaje koji su zauvijek oblikovali njih kao osobe i njihov život.



Oprah Winfrey već 25 godina vodi najgledaniji talk show u historiji televizije kao medija. Istakla je kako sve odluke u poslu i privatnom životu donosi na osnovu svoje savjesti, osjećanja i uvjerenja. Njena misao vodilja je: "Nebitno je gdje se nalazite u životu, niste sami". Život je posvetila borbi za jednakopravnost žena i pomaganju osobama u stanju potrebe.



Kandidatakinja za prvu predsjednicu SAD-a, prva dama, senatorka i sekretarka SAD-a Hillary Clinton svoj život posvetila je borbi za jednaka prava žena u politici. Njen moto je: "Vrijedilo je boriti se". Istakla je kako je mnogo ponosna na cijeli svoj tim koji se lavovski borio te da su nakon "pada" ustali još jači i spremni za još bolju borbu. U svojim knjigama i na predavanjima savjetuje mlade žene da se zalažu za sebe te da u politici mogu biti jednako uspješne kao i muškarci.



Na listi se nalazi i mlada pjevačica Selena Gomez koja je prva osoba sa 100 miliona pratilaca na Instagramu ikada. U intervjuu za Time kazala je kako sve zasluge pripisuje svojoj majci jer je zahvaljujući njoj postala žena kakva jeste. Njen moto je: "Biti ranjiv znači biti snažan".



"Majka je išla u srednju školu kada me je rodila. Radila je nekoliko poslova istovremeno, ali nikada me nije zapostavljala i uvijek je činila sve da osjećam da mogu postići sve što želim u životu. Naučila me svemu što znam", kazala je Gomez.







Puna lista "46 žena koje mijenjaju svijet": Madeleine Albright, Mary Barra, Patricia Bath, Elizabeth Blackburn, Ursula Burns, Candis Cayne, Hillary Clinton, Eileen Collins, Kellyanne Conway, Mo'ne Davis, Ellen DeGeneres, Gabby Douglas, Rita Dove, Ann Dunwoody, Ava DuVernay, Sylvia Earle, Aretha Franklin, Melinda Gates, Nikki Haley, Carla Hayden, Mazie Hirono, Mae Jemison, Maya Lin, Loretta Lynch, Rachel Maddow, Rita Moreno, Jennifer Yuh Nelson, Ilhan Omar, Danica Patrick, Nancy Pelosi, Michelle Phan, Issa Rae, Lori Robinson, Sheryl Sandberg, Katharine Jefferts Schor, Cindy Sherman, Kathryn Smith, Kathryn Sullivan, Barbara Walters, Alice Waters, Geisha Williams, Serena Williams, Oprah Winfrey i Janet Yellen.







Biznis.ba / Klix.ba