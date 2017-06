T. C.

Gal Gadot u filmu "Wonder Woman"

Film o kultnoj superjunakinji iz 1970-ih godina, "Wonder Woman", zaradio je više od 620 miliona dolara za tri sedmice prikazivanja u kinima širom svijeta. To ga čini najprodavanijim filmom ikada koji je režirala žena, a u ovom slučaju to je Patty Jenkins.

Jenkins je poznata i po njenoj kriminalističkoj drami "Monster" iz 2003. godine u kojoj glumi Charlize Theron. Zanimljivo je kako 46-godišnja američka redateljica nije 14 godina ništa režirala između filmova "Monster" i "Wonder Woman". Redateljica je 2011. godine bila angažirana i na filmu "Thor", ali je napustila projekat za manje od dva mjeseca zbog, kako je kazala, kreativnih razlika.



"Wonder Woman", film koji donosi priču o amazonskoj ratnici i besmrtnoj Zeusovoj kćerki koju glumi Izraelka Gal Gadot, doživio je puno bolje reakcije publike nego drugi noviji filmovi sa superjunacima kao što su "Suicide Squad" ili "Batman vs Superman".



Već na početku prikazivanja, filmski kritičari su predvidjeli kako će film zaraditi više od 600 miliona dolara, što se i desilo. Film je najviše novca zaradio na američkom tržištu, a zatim i u Francuskoj, Kini, Velikoj Britaniji i Brazilu.







Biznis.ba / Klix.ba