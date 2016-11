Milioneri u Bijeloj kući

Dok Donald Trump ne uđe u Bijelu kuću, najbogatiji predsjednik u historiji Sjedinjenih Američkih Država je John F. Kennedy s milijardu dolara.

Istina, on lično formalno nikada nije bio milijarder, ali je i prije, ali i tokom predsjedavanja Amerikom, od 1961. do 1963. godine imao pristup svim porodičnim resursima. Bogatstvo Kennedy-evih izvire iz bankarstva, berzanskih transakcije, prodaje (ne uvijek zakonite) alkohola... John F. Kennedy, 35. predsjednik, vladao je SAD-om 2 godine i devet mjeseci. Ubijen je u atentatu 22. novembra 1963. godine,



Jedan od očeva nacije, George Washington bio je prebogat čovjek. Njegova imovina procjenjivala se na 525 milona dolara. Prvi je predsjednik SAD i vladao je u periodu od 1789. do 1797. godine. Bogatstvo je izviralo iz ogromnih površima zemlje koji je imao u Virdžinije. Imanje u Mount Vernonu protezalo se na skoro 2.500 hektara i to je samo jedna od nekretnina u vlasništvu prvog predsjednika SAD.



I Thomas Jefferson, 3. predsjednik SAD, svoje je bogatsvo temeljio na zemljoposjedništvu. Imanje u Monticcelo-u u Virginijii danas je arhitektonsko čudo. Vladao je od 1801. do 1809. godine i imovina mu je procijenjena na 212 miliona dolara.



Theodore Roosevelt, 26. predsjednik SAD potiče iz bogate porodice, ali mu to nije značilo ama baš ništa. Počeo je od nule, napisao više od 40 knjiga i zaradio 125 miliona dolara. U Bijeloj kući bio je u periodu od 1901. do 1909. godine.



Samozvani "populist" i čovjek koji je u američku historiju ušao time što je raspustio Federalnu banku, Andrew Jackson, 7. predsjednik SAD, ubilježio je 119 miliona dolara vrijednosti imovine. Vladao je od 1829. do 1837. godine i imovina mu se temeljila na nekretninama i prihodima koje je ostvario tokom vojne karijere.



Od predsjednika "modernijeg" doba, Bill Clinton je ubilježio 55 miliona dolara. Vladao je od 1993. do 2001. godine, kao 42. predsjednik SAD. Njegova knjiga "Moj život" samo u SAD prodata je u više od 2 miliona primjeraka, a značajne prihode ostvaruje od naplate svojih javnih istupa.



Njegov prethodnik, George W. H. Bush, u Bijelu kuću ušao je već kao milioner. Vlasnik je naftne kompanije i brojnih nekretninau državi Maine. Vladao je od 1989. do 1993. godine. Imovina mu se procjenjuje na 23 miliona dolara.



George W. Bush, sin 41. predsjednika SAD, 2001. godine ušao je u Bijelu kuću, također kao milioner. Porodična firma - naftna kompanija, ali i suvlasništvo u bejzbol timu Texas Rangers, osigurali su mu dobru finansijsku poziciju. Na čelu SAD Bush mlađi ostao je dva mandata i bogatstvo je uvećao n a 20 miliona dolara, prodajući autorska prava, knjige koje je napisao, te naplaćujući svoje javne istupe.



Aktuelni predsjednik na odlasku, Barack Obama, posjeduje tek 7 miliona dolara vrijednosti imovine. Njegova godišnja plaća je 400.000 dolara, ali glavninu bogatstva do sada je ostvario iz prodaje dvije autobiografske knjige.



Biznis.ba / Avaz