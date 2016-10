Foto: EPA

Posljednji album Adele "25" postao je najbrže prodavani album u historiji Velike Britanije. Zahvaljujući njemu prošle godine je zaradila 33 miliona eura. Sada "vrijedi" 95 miliona eura.

To znači da je tokom prošle godine zarađivala 93.000 eura dnevno putem svoje kompanije Melted Stone Limited.



Samo u prvoj sedmici od objave, album je prodan u tri miliona primjeraka širom svijeta. Do kraja godine prodan je u 7,4 miliona primjeraka. Do kraja ove godine ostala su još 2,5 mjeseca, a došlo se do 20 miliona prodanih primjeraka. Zarada njene kompanije Melted Stone Limited je sa 3,6 miliona eura porasla na 34 miliona eura.



Uplatila je sebi penziono i invalidsko osiguranje, platu i dividendu od 2,7 miliona eura, te porez državi. S obzirom da je imala veliki broj koncerata i vrijedno radila, odlučila je sebe i nagraditi skupocjenom vilom na Beverly Hillsu i kućanskim aparatima.





Biznis.ba / Klix.ba