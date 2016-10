Organizatori SP-a u fudbalu 2018. predvidjeli su troškove od 8,7 milijardi eura, što je za gotovo 1,5 milijardi manje nego što su uložili prethodni domaćini.

Na svim stranama ove naše planete traju kvalifikacione utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2018. u Rusiji, što je 21. izdanje borbe za svjetsku titulu u najpopularnijem sportu, koje će se od 14. juna do 15. jula održati u 11 ruskih gradova i na 12 stadiona. Osim domaćina, na ovom će šampionatu učestvovati još 31 reprezentacija, od toga 13 iz Evrope. Ovo će biti prvo prvenstvo u nekoj od bivših republika Saveza sovjetskih socijalističkih republika (SSSR) i prvo prvenstvo u Evropi nakon šampionata 2006. u Njemačkoj. Zna se i da će se odigrati 64 utakmice, a finale će se odigrati na najvećem moskovskom stadionu Lužnjiki.



Džentlmenska pogodba



Da podsjetimo, proces odabira domaćina ovog Mundijala počeo je još u januaru 2009, do kada su nacionalni fudbalski savezi imali rok da podnesu svoju kandidaturu za domaćinstvo. Na početku je devet zemalja bilo zainteresovano. Nešto kasnije odustao je Meksiko, a Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) odbila je kandidaturu Indonezije početkom 2010. jer nije dobila pismo podrške od indonezijske vlade. Tri preostale države izvan Evropske fudbalske federacije (UEFA), Australija, Japan i SAD su odustale od kandidature za prvenstvo 2018, a zauzvrat su članice UEFA odustale od kandidature za prvenstvo 2022.

Tako su nakon te džentlmenske nagodbe ostale četiri službene kandidature za Svjetsko prvenstvo 2018: engleska, ruska, belgijsko-holandska i špansko-portugalska. U Zürichu su se 2. decembra 2010. sastala 22 člana Izvršnog komiteta FIFA da odluče o domaćinu SP-a 2018, a za konačnu odluku bilo je potrebno 12 glasova. Rusija je dobila domaćinstvo u drugom krugu glasanja kada je dobila 13 glasova. Na drugom mjestu je bila zajednička kandidatura Španije i Portugala sa sedam, dok su Belgija i Nizozemska završile na trećem mjestu sa dva glasa. Engleska kandidatura nije uspjela proći ni prvi krug.



Rusi su u kandidaturi ponudili čak 14 stadiona u 13 gradova, podijeljenih u pet sektora, kao moguće domaćine odigravanja utakmica. U sjevernom, gdje je sjedište u Sankt Peterburgu i još se nalazi Kalinjingrad (ruska teritorija stiješnjena između Poljske, Litvanije i Bjelorusije, koja nema direktnu teritorijalnu povezanost sa ostatkom Federacije), južni je sa sjedištem u Sočiju, a zahvata Rostov i Krasnodar, centralni je sa sjedištem u Moskvi, dok će Ural predstavljati Jekaterinburg, a Volgu Jaroslavlje, Nižnji Novgorod, Kazanj, Saransk, Samara i Volgograd. Kasnije je taj broj gradova domaćina smanjen na 11, a broj stadiona na 12, jer će se u Moskvi igrati na dva stadiona. Sa konačnog spiska otpali su Krasnodar i Jaroslavlje.



U Rusiji je teško doći do preciznih podataka utrošenih sredstava, jer neki mediji prenose da se ukupan budžet smanjuje, a neki da se povećava. Tako je nedavno Vlada Republike Tatarstan, gdje spada stadion u Kazanju, smanjila za 20 posto financiranje regionalnih programa priprema za Svjetsko prvenstvo. Prema tom dokumentu, u Tatarstanu će biti utrošeno 3,8 milijardi rubalja, umjesto prvobitno planiranih 4,8 milijardi rubalja (prema trenutnom kursu rublja vrijedi 0,0143 eura, ili obrnuto, jedan euro vrijedi 69,989 rubalja). No, to će se umanjenje donekle nadoknaditi prilivom iz budžeta za organizaciju.



Kako je prije 15-ak dana najavljeno iz Organizacionog komiteta, troškovi pripreme za Svjetsko prvenstvo 2018. godine povećani su za 1,4 milijarde rubalja. To se navodi u vladinoj uredbi “o izmjenama i dopunama programa pripreme za SP 2018. u Ruskoj Federaciji”. Tako su troškovi programa povećani sa 618 milijardi i 265.600 miliona rubalja na 619 milijardi i 670,5 miliona rubalja, što daje cifru nama daleko shvatljiviju od 8 milijardi 734 miliona eura. Prema tom dokumentu, 331 milijarda 279 miliona rubalja biće izdvojeno iz federalnog budžeta, 92 milijardi 212 miliona iz regionalnih budžeta, a 196 milijarde 179 miliona rubalja biće prihodi od pravnih subjekata.



Najozbiljnije pripreme



Ako ove brojke uporedimo sa organizatorom prethodnog mundijala, ispada da su Rusi još i štedljivi, mada će se do početka takmičenja značajno uvećati. Brazil je do 2014. godine, kada je bio domaćin, na organizaciju utrošio više od 10 milijardi eura, od čega je gotovo pet utrošeno na gradnju i renoviranje 12 stadiona, od kojih neki čak i neće biti korišteni nakon SP-a. Tako stadion u glavnom gradu Braziliji, kapaciteta 72 hiljade mjesta i na čiju je izgradnju uloženo gotovo 400 miliona eura, dvije godine nakon šampionata stoji prazan, jer u prijestolnici nema klubova koji nastupaju u najjačim ligama, pa ni navijača koji bi napunili ovako velik stadion. Prema nekim podacima, lokalna samouprava izdvaja mjesečno oko 150 hiljada eura na njegovo održavanje, a kako bi djelimično pokrili troškove, prostor oko stadiona iznajmljuju kao parking za autobuse i na njemu se može smjestiti oko 400 vozila. Iako je u junu ove godine, u jeku kampanje za sprečavanje odlaska ruskih sportista na Olimpijske igre u Riju nakon objavljivanja izvještaja o sistematskom dopingovanju, bilo poziva iz Svjetske antidoping agencije (WADA) Etičkom komiteteu FIFA da ispita ulogu čelnog čovjeka organizacije Vitalija Mutka u sistemskom državnom dopingu u Rusiji, iz krovne svjetske fudbalske organizacije su odmah odgovorili da vjeruju u Rusiju i njenu sposobnosti da osigura odigravanje šampionata na visokom nivou. S istom su hladnokrvnošću čelnici FIFA odbijali navode da su Rusi, baš kao i predstavnici Katara, organizatori SP-a 2022, kupovinom glasova dobili domaćinstvo, ali su se istovremeno borili sa korupcijom u svojim redovima. Ipak, jednom dobijeno domaćinstvo nikada nije bilo oduzeto, pa tako ni sada.

Da pripreme teku u najboljem redu, potvrdio je i nedavni susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i novoizabranog predsjednika FIFA Giannija Infantina. Tom prilikom je Putin izrazio nadu da će Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji biti održano na najvišem nivou te istaknuo da će pripremu za Svjetski kup biti iskorištene za uspostavljanje za što boljih odnosa sa svim zemljama učesnicima takmičenja.



Ministar sporta Ruske Federacije i predsjednik Organizacionog komiteta, već spominjani Valeri Mutko, svjestan je da će na organizatore Svjetskog prvenstvu u Rusiji 2018. biti još napada, ali je za jedan ruski TV kanal izjavio: “Moramo održati Svjetsko prvenstvo 2018. na najvišem nivou. Znamo da će biti još napada na prvenstvo, ali mi to razumijemo, baš kao što je to bilo prije Zimskih olimpijskih igara 2014. u Sočiju, kada je kritiziran svaki detalj, i zato moramo ispuniti sve svoje obveze, ali i pripremiti reprezentaciju i odigrati dobro. Ako mi ne iskoristimo ovu priliku, nećemo dati poticaj za razvoj fudbala u Rusiji, što je i bio jedan od razloga što smo se odlučili na kandidaturu.”



U međuvremenu se ljubitelji fudbala u Rusiji zabavljaju mnogo ugodnijim stvarima. U toku je glasanje za izbor maskote, a najavljeno je da će konačni izbor biti objavljen 26. oktobra. Preostala su tri kandidata - vuk, mačka i tigar. Kampanja za dobijanje maskote pokrenuta je u aprilu 2015. glasanjem za likove koji mogu biti prototip buduće maskote. Na konkursu je učestvovalo više od 50 hiljada mladih ljubitelja sporta, koji su odabrali deset najpopularnijih likova. U drugoj fazi izborne kampanje za maskotu pridružili su se studenti umjetničkih škola u zemlji, kojima je bio zadatak da “udahnu život” predloženim likovima. Sada je u toku finalno glasanje, mada se može dogoditi da maskota bude ona koja se najviše svidi Putinu. Ko zna?



Sada se jedino sa sigurnošću zna da će svjetski poznati model Natalija Vodianova biti ambasador grada Nižnji Novgorod, kao jednog od domaćina Mundijala u Rusiji. U Nižnjem Novgorodu, gdje je rođena i Vodianova, odigraće se šest utakmica: četiri utakmice u grupnoj fazi, te utakmica osmine finala i četvrtfinala. Takođe, kako obećavaju organizatori, svi stadioni koji se grade za Svjetsko prvenstvo biće spremni do kraja 2017. godine. Na otvaranju svakog novog stadiona nastupiće reprezentacija Rusije. Svoju prvu prijateljsku utakmicu će igrati u Kazanu, gdje se završetak radova na izgradnji stadiona očekuje već na proljeće naredne godine.



Izgradnja stadiona



FIFA i Organizacijski komitet SP-a Rusija 2018. složili su se i sa službenim nazivima stadiona, jer se strogo vodi računa da se ne proturi ime nekog mimo zvaničnih sponzora. Tako će imena osam stadiona odgovarati nazivima gradova. Druga četiri će biti povezana s lokalnim aspektima ili drugim pojmovima vezanim za fudbal. Lužniki je dobio ime po mjestu u Moskvi, gdje se nalazi Arena. Spartak stadion je ime dobio po najpopularnijem moskovskom fudbalskom klubu, koji je vlasnik stadiona. Mordvinska arena je dobila ime u čast Republike Mordvinske. A stadion Fischt u Sočiju je dobio ime po istoimenoj planini na Kavkazu.



Evo i kratkog pregleda stadiona koji se pripremaju za odigravanje Svjetskog prvenstva: Lužniki, Moskva, kapacitet 80 hiljada gledalaca. Na legendarnom stadionu već je održano otvaranje OI 1980. te finale Kupa UEFA i Lige prvaka. Na njemu će se odigrati i finale ovog mundijala. Nizhny Novgorod Arena - kapacitet 44.899; Mordvinska arena - Saransk - kapacitet 45.015; Samara arena - kapacitet 45.000; Spartak stadion, Moskva - kapacitet 45.000; Volgograd arena - kapacitet 45.015; Ekaterinburg arena - kapacitet 35.000; Stadion St. Peterburg - kapacitet 67.232; Kazan arena - kapacitet 45.000; Stadion Kaliningrad - kapacitet 35.000; Rostov arena - kapacitet 45.000; Stadion Fischt - Soči - kapacitet 45.000 navijača.



Kako kažu organizatori, sve se odvija po planu, ali su tako govorili i pred održavanje ZOI-ja u Sočiju, pa je bilo situacija, kao i kod mnogih drugih organizatora, da izlaze majstori, a ulaze sportisti. Ali, fudbalski šampionat je nešto sasvim drugo i raspoređen je na mnogo više gradova.

Uporedo sa izgradnjom sportskih objekata, gradovi domaćini koriste priliku da u svojim sredinama znatno poboljšaju infrastrukturu. Tako je u Nižnjem Novgorodu počelo iskopavanje drugog tunela podzemne željeznice. Linija je osmišljena tako da se omogući da se putnički promet iz urbanih sredinama do velikog stadiona odvija bez teškoća.



Biznis.ba / Oslobođenje