Odličan uspjeh u školi i na fakultetu ne garantuju uspješnu karijeru. S druge strane postoji veliki broj ljudi koji danas zarađuje basnoslovne sume novca, a nemaju završen fakultet. Ovi ljudi su dokaz da postoji mnogo načina da se uspije u životu i ostvare snovi, naročito ako imate originalne ideje i zainteresovani ste za ulaganje u nove tehnologije i društvene mreže.

Bill Gates



Osnivač kompanije "Microsoft, "težak" je 80 milijardi dolara i svakako najuspješniji "fakultetski otpadnik". Gates je napustio Univerzitet Harvard 1975. godine da bi osnovao firmu sa Pauolom Allenom. Dobio je počasnu diplomu na Harvardu 2007. godine.



"Iako sam odustao od fakulteta i imao sreće u karijeri sa softwerom, smatram da je dobijanje diplome mnogo sigurniji put do uspjeha", rekao je on.



Međutim, ne može se reći da je on samo imao sreće, jer je očigledno da se radi o pametnom čovjeku čim je uopšte uspio da se upiše na Harvard, da ne spominjemo sve njegove genijalne ideje koje su od "Microsofta" stvorile to što je danas, prenosi Blic.



Steve Jobs



Nakon jednog semestra na koledžu "Rid" u Oregonu, Jobs je odustao i našao posao na kome se kratko zadržao. Nakon toga je otišao na put po Indiji, eksperimentisao sa psihodeličnim drogama, za koje tvrdi da su mu „proširile um“ i pomogle da stvori kompaniju Apple.



On je zajedno sa još jednim momkom koji je prekinuo visoko školovanje Steveom Woznijakom osnovao Apple 1976. godine u garaži svojih roditelja. Kada je Jobs 2011. godine preminuo imao je bogatstvo od oko 11 milijardi. „Apple“ je danas u vrhu tehnoloških kompanija zahvaljujući Jobsovim idejama.



Mark Zuckerberg



Na jesen 2005. godine Zuckerberg je odustao od školovanja na Harvardu kako bi radio na siteu "Facebook“ koji je napravio.



Ona danas ima oko 34 milijardi dolara, a njegova kompanija vrijedi više od 200 milijardi.



Larry Ellison



On je pokušao da studira na Univerzitetu u Illinoisu, pa na Univerzitetu u Chicagu, ali nije uspio nijedan da završi. Imao je teško djetinjstvo: Oca nikada nije upoznao, a majka nije mogla da ga izdržava, pa su o njemu brinuli rođaci.



Nakon neuspješnog školovanja, sam je uzeo knjige o kompjuterskom programerstvu i tako kao samouki programer našao posao. Osnovao je firmu koja je danas poznata kao „Oracle“, a njegovo bogatstvo se procenjuje na 54 milijarde dolara.



Biznis.ba / Avaz